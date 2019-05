Griselda Reyes: Nivel de abandono

Posteado en: Opinión

Al garete como quien dice, hay unos personeros que dicen que vivimos una dictadura, y miro a los lados y me pregunto, ¿serán así las dictaduras? Porque lo que veo es un completo abandono de todo, las instituciones no hacen su trabajo, quienes tienen la obligación de resguardar, están es matraqueando todo a su camino, el comercio en la práctica más neoliberal, donde suben el precio de los productos porque así creen que debe ser, sin que exista un estudio de factores que incida en determinar que se tenga que ajustar, al punto que en muchos casos, colocan los precios de los productos porque “así escuché en la calle que lo estaban cobrando” y no por las leyes de la economía que nos habla de la curva de la oferta y la demanda, no, el precio es así y punto, pero increíblemente, venden.

Los estándares han sufrido los reveses más impresionantes, donde lo que se vive en Venezuela no puede ser comparado con ningún país, ni Cuba de los Castros, o la Rusia de Stalin, donde el hambre destruyó todo a su paso, es increíble que alguien tenga el poder y sólo sepa gritar consignas de fin del siglo XIX, amén de un país que su retroceso es acelerado.

Pero lo más terrible no está ahí, es que la contraparte es igual de mala, porque si por lo menos existiera una línea diferente sería esperanzador y no es así, la lógica determina que si algo va mal, necesita lo contrario para cambiarlo, pero resulta que lo que me ofrecen es quítate tú para ponerme yo y continuar como vamos, ya que no hay nada que me inspire a soñar con un país bonito, desarrollado y construyendo algo totalmente diferente, al contrario, uno los interpela bien y vienen con otras consignas, no traen una idea concreta, es más de lo mismo, como vaya viniendo vamos viendo y el país está en esas dos aguas, tal cual Orinoco marrón y Caroní azul, que a pesar de la diferencia de colores, se unen en muchos puntos, y pido perdón por tan terrible comparación que rebajo tanto a nuestros ríos, pero lo parecido de estas dos vertientes políticas me hace desesperar, porque este es un país con tanto potencial que no merece tanto desagravio, y no necesitamos ser politólogos, simplemente lo vemos cómo ambos sectores necesitan que los rusos y los gringos resuelva las diferencias que no pueden encontrar alternativas inteligentes de solución, o aplicar lo de Salomón, dejemos en mano de la gente la salida del conflicto, que voten los venezolanos y el pie lo decida, ¿no es así la democracia?

Es un pecado llevar una opinión distinta en cualquiera de los sectores, si lo haces en el chavismo eres un traidor, y si lo haces en la oposición, chavista tenías que ser, es decir, tus ideas te la metes en el bolsillo de atrás del pantalón porque no tienen cabida en ninguno de los dos sectores, mientras tanto el país está muy abandonado, los centros de salud deteriorado, donde ya hay que comprar hasta la hoja donde te van a anotar las medicinas que no vas a encontrar, y si la logras conseguir, igual no va a servir de nada porque el dinero no te va alcanzar, a menos que reciba una buena remesa del extranjero o tengas una conexión del primer orden con el amigo del amigo del gobierno, distinto a estos caso será imposible obtener el medicamento.

Ni hablar de infraestructura, vialidad, educación, deporte, y paré de contar, lo único que funciona es lo militar y eso si estás cerca de la brasa de mando, del resto sigue gritando “El Sol nace en el Esequibo” para ver si escuchan tu voz un poco.

Abandono absoluto, tristemente este país está así, su salud neuromental presenta un cuadro de dislocación psíquica que requiere de intervención inmediata, lo bueno que hay futuro, pero los que hoy están no van a permitir que pasen porque no les interesa el país, y las masas están asfixiada entre buscar comida, recolectar para el familiar enfermo, hacer cola en la gasolina, buscar el alimento más barato para que rinda un poco más y bajar de peso para andar por las calles como zombis sin dirección o rumbo determinado, dijo el Papa, “No dejen que nos roben los sueños” pero no nos han dado tiempo ni para soñar un poquito.

