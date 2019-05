“La Bicha” Berenice Gómez solicitó ayuda económica para operación de emergencia

View this post on Instagram

En estos momentos hasta el más fuerte necesita ayuda…🙏 . Estoy muy, muy, muy agradecida con PapaDios que mueve corazones, con todos los que me han apoyado (como los que están arriba en los capturas de esta publicación) con los que me están apoyando y con los que sé que me van a dar su mano, sé que me van a ayudar a lograr la meta de recaudación que necesitamos para poder terminar de salir de esta etapa a nivel financiero, ya que a penas acabamos de pasar el 20% y ya tenemos 6 meses en esto, por favor de veras necesito este apoyo. . Lo que más deseo es recobrar la fuerza física para volver a ser tan productiva como lo he sido TODA MI VIDA, dando ayuda a todo aquel con quien Dios me combinaba en el camino porque es una de las cosas que más me gusta en la vida: servir, ayudar, ser útil para todos mis afectos y para mi país…para el mundo entero. Dios me permita la dicha de volver a esa parte del ciclo virtuoso que amo. . Ahora me toca pasar por este reto de RECIBIR ayuda, todo en la vida es un ciclo hermoso de dar y recibir! Vaya manera de aprenderlo la que me tocó , Dios obra de maneras extrañas para que salgamos restaurados de cada desierto por el que nos permite pasar, todo es cuestión de actitud: Agradecer de corazón por lo que tenemos en vez de quejarnos por lo que aún no nos ha llegado… ¡Si! Hago énfasis en "lo que aún" no nos ha llegado, porque los milagros dejan de ser extraordinarios cuando se abre la consciencia para vivir el día a día en lo sobrenatural que podemos cocrear. No se vuelven costumbre esos milagros, se convierten en escalones ascendentes hacia el descubrir, ver y vivir permanentemente en el amor de Dios Padre TODOPODEROSO, que nos provee, nos protege, nos cobija, nos guía, nos mueve. . ¡De veras colabora, por favor! . #daryrecibir #donaciones #donacion #LaBicha #Berenice #berenicegomez #cancer #ayuda #apoyo #colaboracion #gofundme #TURURUTURURU #Venezuela #venezolanosenelextranjero #venezolanosenbogota