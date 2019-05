Pence revela que conversó telefónicamente con Guaidó y le señala lo que hará EEUU

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a través de su cuenta en la red social Twitter, reveló que conversó telefónicamente con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y señaló que Estados Unidos seguirá de pie con los venezolanos hasta que se restablezca la libertad.

lapatilla.com

“Hablé con el valiente Presidente interino Juan Guaidó de Venezuela por teléfono hoy. ¡Le dije que Estados Unidos seguirá de pie con Venezuela hasta que se restablezca la libertad!”, dijo.

Asimiso, reiteró que Venezuela sufre bajo la dictadura y la opresión, “Nicolás Maduro debe irse”, expresó el representante estadounidense.

Spoke with courageous Interim President @Jguaido of Venezuela by phone today. Told him America will continue to stand with Venezuela until freedom is restored! The people of Venezuela are suffering under dictatorship and oppression. Nicolas Maduro must go. #VenezuelaLibre

— Vice President Mike Pence (@VP) May 29, 2019