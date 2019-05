Caiga Quién Caiga: ¿Y después de Noruega qué?, por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

Se fue el mes de Mayo del 2019 y del 5 de enero pasado al presente, nada ha mejorado. Se podría hablar y de hecho lo hacen, de avances políticos. Uno puede reconocerle eso al grupo que lidera Guaidó. Sin embargo a los efectos prácticos, para la gente, para el ciudadano común, lejos de mejorar la situación, ha empeorado. Incluso algunas regiones como la Zuliana y el Tachirá, son impulsadas a toda carrera hacia su destrucción y desaparición. Quizá la diferencia en los Andes, es que hay una cabeza visible, con algunos recursos y apoyo, enfrentando la dictadura.

Mi postura sobre este conflicto no ha cambiado. Sigo observando un solo camino y ruta. Tenía esperanzas en NORUEGA y creo que aún no deben perderse. Expectativa producida ante la “inocuidad” de quienes todos los días amenazan y anuncian lo que no hacen, ni se observa materialmente nada para ello.

Ni Guaidó ni Maduro dicen la verdad. Probablemente sean las instrucciones de la mediación. Entiendan, quienes nos calamos “colas” de dos y tres días para la gasolina, tres días sin electricidad, sin agua, etcétera, la única opción observada sobre la mesa es la espera. Son largos cinco (5) meses y no se vislumbra horizonte claro. Por ello teníamos remotas esperanzas de alguna solución, más allá del conocimiento sobre cómo acabar con una dictadura.

Si no somos sinceros con la gente, no podemos esperar otra cosa de ellos. Molesta sobremanera, que cualquier crítica, algunos del entorno de Guaidó, inmediatamente y sin pensar, lo califican de G2 cubano. En mi caso sobran testimonios. No pierdo tiempo explicando sino exigiendo. Hechos y no palabras. Basta de la retórica vacía. De ver vídeos de concentraciones humanas, con gente tomándose “selfies” y demás. Eso es muy bonito pero hasta ahí.

Parte de nuestro liderazgo ni remotamente padece la grave crisis. Qué distinto si vivieran aquí, en una villa de la zona norte de Maracaibo por lo menos. No hay el suficiente modelaje.

Los venezolanos estamos “mamaos”, perdonen la palabra. Estamos llegando al punto de apoyar al que resuelva la crisis. No será Maduro, estamos perfectamente claros. Tampoco parece que será Guaidó y he allí mi preocupación. No comulgo en esos asalariados que hablan de que después de Guaidó, es la nada. Falso. Hay muchos liderazgos emergentes en Venezuela, jóvenes y adultos. Más temprano que tarde lo verán.

Lo grave es perder otro esfuerzo.

Necesitamos una reingeniería política completa. Idos los comunistas, tenemos que exterminar cualquier vestigio de ese socialismo rancio que no supo aprovechar las riquezas de Venezuela en la cuarta y las terminó de sepultar en la quinta. No más comunismo, ni socialismo. Necesitamos Gerencia. Obras. Ideas concretas. Realidades y no más utopías.

Debemos esforzarnos en comprender, que lo “popular” no siempre es lo mejor; Eso es populismo y no otra cosa y le ha hecho mucho daño a las democracias del mundo. Como decía Karl Popper el drama de las democracias modernas es que se vota no siempre por el más capaz y luego no hay manera para enfrentarlo. Si la gente hubiese sabido la falta de preparación intelectual y emocional de Chávez, jamás hubiera votado por él. Él era el mejor charlatán. Eso sí. Una mueca de Caldera y Rómulo con el humor de Emilio Lovera y lo cómico de Jóselo. Las referencias a los personas no son para ofender. Son solo para graficar.

DIOSDADO HABLA

Se le puede acusar de cualquier barbaridad al mal hijo del Furrial, no de callar lo que va a hacer, si lo dejan. Las elecciones parlamentarias, con o sin oposición, van este año. Lo anunció y juren que será así ¿Qué haremos para impedirlo?

LASZLO BEKE DESPÚES DE NORUEGA AHORA QUÉ

Citó su última publicación: Mireya Rodríguez – expresidenta del Foro Mundial de Negociación y Creadora y ex Coordinadora Académica del Programa de Negociación y Resolución de la Universidad Metropolitana A la pregunta: ¿Qué resultados entonces podrían esperarse de estas gestiones? ¿Qué pasa si no se logran acuerdos? respondió:

-Un resultado es que se mantenga el estatus bicéfalo actual, para beneficio del régimen, quien arreciará sus estrategias de represión y humillación de la población venezolana, debilitando cada vez más al gobierno interino. Se puede debilitar también su apoyo externo al no ver un norte claro. Tampoco descartó la captura del presidente interino, que aún con esa debilidad, seguiría buscando la implosión del estamento armado. Podría atreverse a invocar el 187-11, a sabiendas que los actores aliados externos estarían dispuestos a liberar a un pueblo secuestrado. Esta opción abriría una etapa oscura pero inevitable, si se desea erradicar la diversidad de grupos irregulares que impedirían la reinstitucionalización del país. Todas la opciones en la mesa. A pesar de que se dice que todas las opciones están en la mesa, la realidad es que eso para Gauidó no funciona, ya que todavía no dispone de una amenaza creíble que pueda obligar a Maduro negociar…” “…La aprobación de la ley de adhesión al TIAR, por parte de la AN es un buen primer paso. La AN le puede enviar un mensaje todavía más directo y sólido a esos países y al resto del mundo activando el artículo 187-11 de la constitución vigente. Este sería un grito al mundo sobre la condición de Venezuela y permitiría acordar todo tipo de acciones, desde humanitarias hasta militares. ¡Eso si representa una amenaza creíble! Sin haberlo aprobado, ¡los diputados ya están arriesgando cárcel sin razón legal! “

RUMORES INSISTEN

Muchas de las designaciones de Guaidó guardan verosimilitud con el régimen y eso debe ser valorado. Se habla de “amiguismo”, reparto de cargos, corrupción del entorno a través de fundaciones y trabajo en el exilio. Seamos honestos, el tema del pago de los BONOS sigue allí, indicando cómplices y testigos.

Laszlo Beke señala: “La información más impactante es la asociada a Gorrín que apareció en el Wall Street Journal Venezuelan Businessman Joined Plot to Oust Maduro—and Escape Sanctions (WSJ). Era el secreto a voces más discutido que Gorrín estaba involucrado el 30A, pero que además era financista de múltiples miembros de la AN…También, es posible que el mismo Gorrín haya buscado la publicación en dicho medio. Allí lo presentan como empresario y además compromete y obligaría a Guaidó-López a desmentirlo. Además, nunca ha habido una explicación del 30A de parte de Guaidó, por lo tanto la única existente es la de Maduro. Indudablemente, Gorrín y otros, seguramente están trabajando desde hace años para tratar de extender su fortuna y poder al próximo gobierno. Adicionalmente a dicho artículo, gente muy seria y comprometida con la oposición al régimen, han transmitido que han observado una conducta de “negocios” preocupante de parte de algunos de los “embajadores” de Guaidó. Todas estas posibles conexiones de corrupción e impunidad son extremadamente negativas para el esfuerzo y el futuro de Guaidó, la AN y los partidos políticos”.

De manera personal me indican que el sistema de seguridad personal de Guaidó lo paga el mencionado empresario.

Todos esos temas requieren explicaciones en paralelo a las acciones. Ibeyice Pacheco, siempre a la defensa de las posturas de Guaidó y respeto eso, hace una observación que explica las mías: “Creo que el gobierno interino también entendió que es muy importante hablar con claridad. La demora en explicar lo de Noruega facilitó el ruido en la información y las sospechas de traición. Que no suceda más”.

MADURO TIENE QUE IRSE

La guerra a lo interno del chavismo es esa. Diosdado se ve desprotegido y no ha encontrado la manera de negociar con sus antiguos aliados de Estados Unidos. Sus amigos eran cercanos a los demócratas. Hay casi un consenso sobre ese tema. El problema es que para muchos, esto va demasiado lento.

LES CONTESTO

La respuesta al título de esta columna: Después de NORUEGA, sigue NORUEGA. Eso no ha muerto y es triste que se siga soslayando a la opinión pública. Insistir en el TIAR y la aplicación del 187 numeral 11 de la CN es la esperanza, convenciendo a la comunidad política internacional. Si eso no se logra, por una u otra causa, busquemos soluciones. El pueblo no aguanta más. El lobby Noruego pocos saben cuándo empezó y menos saben cómo terminara. Ya hay una reunión pactada en una isla muy cercana. Seguramente el muy “dateado” Juan Carlos Zapata nos lo contará.

TRISTE LA MUERTE DE UN NIÑO

No solo en JM de Los Ríos. Visitar cualquier hospital en Venezuela es enfrentar las peores historias, las tragedias de un pueblo que está siendo exterminada. No es una generación la afectada. Son dos. Y quiera Dios que esta agonía llegue a su final.

ZULIA

VOLUNTAD POPULAR CARECE DE LO PRIMERO

La crisis de los partidos alcanza hasta a los seguidores cercanos de Guaidó. La dirigencia se queja del abandono, sobre todo, del Oeste de Maracaibo, quienes prácticamente desconocen a sus dirigentes o coordinadores. La estructura muy disminuida. Igual comentario hacemos de los otros partidos y con la crisis económica, de gasolina, etc, es mucho más difícil el trabajo político.

EN UN HIPOTÉTICO ESCENARIO ELECTORAL SUENAN CON MÁS FUERZA

Va por la cabeza de Casanova

Aún el muerto no está en media sala y ya se discuten por la herencia. Para Gobernador la sombra de Manuel Rosales permanece. A pesar de las traiciones y abandonos de muchos y muchas sin ninguna capacidad, que no serían nada sin su apoyo, el tipo sigue presente. Ha sido el único que ha planteado una real y autentica solución al tema eléctrico como el tema de las barcazas de 170 MW para “palear” la crisis. ¿Por qué no lo hace el actual Gobernador? Otro que mediáticamente sigue vivo y en la pelea es el periodista JUAN CARLOS FERNANDEZ. Quizá adolece de estructura, más no de proyección, ideas, entre otros. El comisario José Sánchez “MAZUCO”, porque para muchos el Zulia necesita un policía que ponga orden, que meta presos a los colectivos malandros y al hampa uniformada. Para Alcalde de Maracaibo, a pesar de la distancia insiste la calle con el nombre de CARLOS ALAIMO, de EDUARDO VALE. Unos los critican, otros los apoyan. Tienen la ventaja de no tener muletas para asumir el compromiso. Aunque parezca extraño, muy ido a tierra el nombre del que se autocalifica de Gobernador electo. Pudo haber sido y no quiso ser. En el Oficialismo, un chavista me dijo que es un “tiro al piso”, LISANDRO CABELLO para la Alcaldía, ante la incapacidad del actual, que probablemente compita por la Presidencia del Miss Venezuela.

CRISIS DE GASOLINA

Crisis agravada con los negocios de los militares fundamentalmente. Vemos sola a Polimaracaibo, haciendo un gran esfuerzo, con fallas y virtudes por controlar el desorden y la anarquía. La Unidad Policial y Militar con seriedad podría ser la clave. Dentro de las criticas admitimos que el SIPEZ de la Policía del Zulia hace un trabajo bueno, desarticulando bandas de roba carros y “cobravacunas” en la región. Allí está el Coronel Manjarrez y el Comisario.Abogado Adalberto Salas. Permaneceros observando y de haber errores lo diremos Caiga Quién Caiga.

De seguir Maduro en el poder, de seguro habrá REFERENDO REVOCATORIO para los Alcaldes de Maracaibo, Padilla y Catatumbo. Impulsado por los propios chavistas.

Sígueme en Twitter como @Angelmonagas