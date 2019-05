Kimberly Breier: Maduro es el único obstáculo para una resolución satisfactoria en Venezuela

La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, a través de su cuenta en Twitter, destacó que la negativa de Maduro a renunciar impide una salida de transición.

lapatilla.com

“Solo la negativa de Maduro a renunciar impide que Venezuela avance con un gobierno de transición, la suspensión de sanciones y la preparación de elecciones libres y justas. Es el único obstáculo para una resolución satisfactoria y un camino a seguir para todas las partes”, dijo.

Only Maduro’s refusal to step down prevents #Venezuela from moving forward with a transitional government, suspension of sanctions, and preparation of free and fair elections. He is the only obstacle to a satisfactory resolution and path forward for all parties. https://t.co/qIJDYl307w

— Kimberly Breier (@WHAAsstSecty) May 30, 2019