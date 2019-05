Marco Rubio expresa preocupación por la generación de relevo en Venezuela

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El senador estadounidense Marco Rubio visitó Puerto Rico este jueves 30/05/2019 para verificar los trabajos de recuperación en la isla tras el huracán María de 2017, sin embargo, no dejó por fuera su preocupación y se expresó con respecto al tema Venezuela.

lapatilla.com

“La situación de Venezuela es bien grave y seguiremos apoyando al pueblo de Venezuela al cien por ciento y al presidente interino, Juan Guaidó, en su esfuerzo de transición a la democracia constitucional”. indicó Rubio

Además manifestó su inquietud ante las consecuencias que la crisis de Venezuela pueda tener para toda una generación de niños debido a las carencias que sufren “Uno comienza a tener miedo sobre el impacto que esto va a tener sobre una generación entera y de lo que esto va significar en el futuro” expresó.

Esta reunión fue propiciada por Jenniffer González actual Comisionada Residente de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, quien a su vez, reitera el rechazo absoluto a los gobiernos comunistas de Cuba y Venezuela.

Hosted a roundtable with @marcorubio in my office to discuss with leaders from the Cuban and Venezuelan communities in #PuertoRico the issues that affect #Cuba and #Venezuela. I recently visited and spoke with Venezuelan refugees in Cúcuta, #Colombia pic.twitter.com/R09y1tdXAI

— Jenniffer González (@RepJenniffer) May 30, 2019