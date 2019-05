Pence propone trabajar con Canadá para detener la influencia cubana en Venezuela

El vicepresidente Mike Pence dijo el jueves que el gobierno de Estados Unidos debería trabajar junto con Canadá para que Nicolás Maduro sea responsable por lo que ocurre en Venezuela y exponer la influencia de Cuba.

“Debemos continuar trabajando juntos para que Maduro será responsable por sus acciones, para exponer la influencia maligna de Cuba y apoyar al pueblo venezolano hasta que se restablezca la libertad y la democracia”, dijo Pence a periodistas tras reunirse con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en Ottawa.

Great to meet with Canadian PM @JustinTrudeau. The U.S. and Canada are working together to advance the USMCA – which is a win for all three nations. Congress should pass the USMCA this summer! pic.twitter.com/tORshmzvOK

— Vice President Mike Pence (@VP) May 30, 2019