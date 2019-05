Trump no tuvo pelos en la lengua para hablar sobre Venezuela: Estamos en guardia (VIDEO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este jueves 30 de mayo sobre la situación en Venezuela, donde declaró que muchas cosas están pasando.

Al ser consultado por una periodista sobre Venezuela, el mandatario norteamericano resaltó que “Estamos en guardia… muchas cosas están pasando”, dijo.

Información en desarrollo…

I asked @POTUS what is next in Venezuela and Trump said they are “just on watch…there are a lot of talks going on.”@steveholland1 asked if he is worried about Netanyahu’s inability to form a coalition. Trump responded it is “too bad what is happening. Netanyahu is a great guy” pic.twitter.com/akA4CRTczg

— Raquel Krähenbühl (@Rkrahenbuhl) May 30, 2019