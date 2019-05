A los 12 de años de espera con RCTV, por Robert Alvarado

Posteado en: Opinión

Recordar es algo que siempre me pone a pensar. Memorias me llega a la mente acerca de lo que CAP dijo como una verdad que nadie creyó y la gente solo decían que era un loco y, un día de los inocentes, Chávez anuncio el cierre de RCTV y lo cumplió, lo ejecuto en medio del llanto y dolor de los trabajadores del canal.

Por Robert Alvarado

Uno de los artista se arrodillo públicamente al presidente pidiéndole clemencia para que no cerrara el canal, pero eso no le importo y el día 28 de mayo del 2007 en horas de la medianoche cerró a Radio Caracas Televisión. No sólo lo dejaron sin su señal abierta, también le confiscaron los equipos de transmisión, que actualmente están en manos del Gobierno Nacional y son utilizados por la Televisora Venezolana Social (Tves), un canal que al parecer no cumple las funciones para las que fue creada. RCTV lucho por seguir al aire a través de servicios de televisión por suscripción (cable y satelital) y se levantó su sintonía televisiva en que todos los venezolanos se unieron a verlo y ese mismo gobierno con una AN arrodilla en ese momento crea una ley para controlar las cableras y así el día 23 de enero del 2010, el director de Conatel y Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y de Vivienda, para aquel entonces Diosdado Cabello, exhortó públicamente a las empresas proveedoras de servicios de televisión por suscripción (cable y satelital) a sacar inmediatamente de sus grillas de programación a los canales que, a su juicio, estarían incumpliendo la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Un hecho que logro que todos los medios en Venezuela, se arrodillaran al régimen para no le pasaran lo mismo con el canal de Quinta Crespo.

El régimen no solamente cerró este canal, durante estos 12 años se dedicarn al cierre de aproximadamente 300 emisoras de radio en diferentes estados del país durante el gobierno de Chávez, sin contar con los cierre que ha hecho Maduro de 115 medios en sus periodos de gobierno.

Es de conocimiento de muchos conocedores de la materia que el cierre de medios de comunicación restringe los espacios de debate público sobre la actuación de las autoridades que nos gobierna pero ellos no le gustan que le hagan críticas y buscan callar a todo aquel que lo critique, lo que nos recuerda la historia cuando el general Carlos Soublette, siendo presidente de Venezuela, durante su segundo mandato, en el año 1843, asistió al ensayo de una obra donde se rumoraba que lo satirizaban. Al llegar pidió al director y a sus actores que actuaran como si el no estuviese ahí. Con el terror que les embargaba, hicieron lo que se les pedía. Al terminar, se acercó al director, a quien le aseguró que no le afectaba lo que se decía en la obra y formuló su famosa frase: “…La república no se perderá porque el pueblo se ría de su gobernante. La república podrá perderse cuando el gobernante se ría de su pueblo…”, un ejemplo a seguir, ningún gobernante lo ha hecho porque todos los gobernantes siempre calificaron a ese canal como opositor al régimen desde su fundación en el 53 hasta su cierre. Recuerdo su línea editorial recta con todo los gobernantes y algunos no les gustaban que le dijeren su verdad en su cara caso con el ex-presidente Jaime Lusinchi con RCTV cuando le dijo a un periodista de aquella época, para ser más exacto Luis Guillermo García “¡Tú a mí no me jodes!”. Una pelea a muerte sin cuartel por haber sacado a la luz pública, los guisos que en su gobierno hizo, junto con su concubina Blanca Ibáñez, uno de ellos la compra de unos vehículos rústicos marca Jeep con fondos de la Partida Secreta, con el fin de impulsar la campaña electoral interna de Acción Democrática a favor de Octavio Lepaje. Este fue un canal atacado por todos los gobiernos excepto el Gobierno del Presidente Provisorio de Ramón J Velásquez, que se pudo comportar a la altura con el canal RCTV; es lamentable como hoy este gobierno no se parece al de ellos. El Maduro saco a la fundadora de este medio el 30 de abril. Funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de la emisora Radio Caracas Radio, que se transmite por el dial 750 en AM. Es decir callar al medio como tal.

Este canal le dio la oportunidad a muchos a expresar su opinión hasta proyectar como candidato a la presidencia a Hugo Chávez y les pago con cerrar y robar los equipos de ese medio algo que tildó a Chávez como ladrón en su propia cara la dirigente política María Corina Machado, ante la AN se levantó y dijo: “Tenemos ocho horas escuchando a usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas (…). ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar, cuando se ha dedicado a insultar?” Se dice que en algún momento de la vida podremos volver a ver la señal abierta de RCTV con la esperanza que dio el Presidente (E) Juan Guaidó cuando recorría los pasillos de las instalaciones de este canal y manifestó que estamos cerca que vuelva este canal que se llama RCTV.

