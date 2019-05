Bolton: Maduro, en lugar de buscar alimentos y medicinas, compra armas para colectivos

El asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, se pronunció este viernes sobre la compra de armas del régimen de Nicolás Maduro. Aseguró que debería, en su lugar comprar alimentos y medicinas.

A través de su cuenta en Twitter, Boltón dijo “todos los días, el pueblo de Venezuela sufre y muere a medida que crece la crisis humanitaria. Sin embargo, en lugar de suministrar alimentos y medicinas al pueblo venezolano, maduro está comprando armas para los ‘ colectivos ‘ y las milicias”.

Every day, the people of Venezuela are suffering and dying as the humanitarian crisis grows. However, rather than providing food and medicine to the Venezuelan people, Maduro is buying weapons for the ‘colectivos’ and militias. https://t.co/2iENzNtrz3

