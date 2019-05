EL VIDEO: EEUU presentó mortero de precisión guiado por GPS

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El consorcio estadounidense General Dynamics ha presentado un mortero de 81 mm de calibre con municiones guiadas por GPS en la 21.ª edición del salón de defensa CANSEC 2019 en Ottawa, Canadá, informa el portal WeapoNews.com.

De acuerdo con la presentación del fabricante, para los conflictos actuales y futuros existe una gran demanda de armas de mayor precisión en el objetivo que tienen como objetivo reducir al máximo las bajas y daños colaterales.

Por este motivo, el mortero Roll Controlled Guided Mortar (RCGM) de General Dynamics Ordnance and Tactical Systems ofrece la posibilidad de configurar las coordenadas del objetivo en un dispositivo GPS portátil, según la página web del consorcio.

It’s day one of #CANSEC 2019 and we’ve got our Roll Controlled Guided Mortar (RCGM) design on display in booth 1203. Stop by and see us! pic.twitter.com/lM3xk9t7NP

— General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (@GD_OTS) May 29, 2019