Rick Scott dice que Maduro tenía que haber aprovechado conversaciones en Noruega para una salida pacífica

El senador por el estado de Florida, Rick Scott, se pronunció en su cuenta en la red social Twitter, sobre conversaciones de representantes de Nicolás Maduro y del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en Noruega, señalando que el representante del régimen debió haber aprovechado esa oportunidad para “una salida pacífica”.

lapatilla.com

“Es una vergüenza que las conversaciones entre los representantes de Nicolás Maduro y Guaidó no hayan tenido éxito hasta ahora”, señaló.

Asimismo, destacó que “Maduro debería haber aprovechado esta oportunidad para negociar una salida pacífica. En cambio, ha elegido continuar lastimando a la gente de Venezuela mientras lucha para mantenerse en el poder”, expresó.

It’s a shame talks between @NicolasMaduro’s and Guaido’s representatives haven’t been successful so far.

Maduro should have used this opportunity to negotiate a peaceful exit. Instead, he’s chosen to continue hurting the people of #Venezuela as he fights to remain in power.

— Rick Scott (@SenRickScott) May 31, 2019