Sobre Venezuela, Faller evita entrar en detalles “o el enemigo estaría al tanto de todo”

Cuando se reunieron los expertos para hablar sobre cuestiones de seguridad en Latinoamérica, fue inevitable abordar el tema venezolano. Este fue el caso el 22 de mayo, en la Cuarta Conferencia de Seguridad Hemisférica Anual, de la Universidad Internacional de Florida (FIU en inglés), donde el Almirante de la Marina de los EEUU Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) lideró los debates.

Por Marcos Ommati / Diálogo

Como era de esperarse, periodistas locales, académicos, analistas importantes y estudiantes inundaron de preguntas al Almirante Faller sobre la situación actual en Venezuela y, más específicamente, quisieron saber si los EEUU tenían planeado llevar a cabo una intervención militar en la nación sudamericana. “Mi deber en las fuerzas armadas es estar listo, en guardia para entrar en acción”, dijo el Almirante. Faller.

#SOUTHCOM commander Adm. Craig Faller at #HSC2019:"Corruption is a national security concern in this hemisphere. And these great powers take advantage of that. Because when you adhere to the rule of law, you use corruption as an advantageous tool for your autocratic goals." pic.twitter.com/1ROtgPjFP8

— U.S. Southern Command (@Southcom) May 22, 2019