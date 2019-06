Cientos de venezolanos acudieron al primer día de registro en Trinidad y Tobago (VIDEO)

El proceso de registro para los ciudadanos venezolanos que desean permanecer en Trinidad y Tobago durante un año se inició el viernes en toda la república de las islas gemelas.

El gobierno hizo esto posible mediante una amnistía que brinda a todos los ciudadanos venezolanos la opción de registrarse y recibir una tarjeta de identificación que les permita trabajar y recibir atención médica básica.

Los venezolanos en el Queen’s Park Oval, Puerto España, comentaron sobre su experiencia. Hubo informes de confusión en la oficina de registro de San Fernando, ya que los solicitantes venezolanos recibieron formularios impresos en inglés, como resultado, muchos de ellos no pudieron entender. y complete los formularios. Los formularios están disponibles en español en línea en Venezuelan Migrant Registration.

An orderly line at the Queen's Park Oval where Venezuelans are registering for identification cards. The cards will allow them to work for up to one year, however applicants are not guaranteed receipt of ID cards. pic.twitter.com/659uJ0hoDh

