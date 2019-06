Vico C sale del coma inducido pero enfrenta otro fuerte golpe emocional

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El rapero Luis Armando Lozada, conocido como Vico C, ha superado sin efectos secundarios el coma inducido al que fue sometido luego de sufrir un ataque cardiorrespiratorio, producto de una reacción alérgica a unas pastillas. El artista se había mantenido “privado” hasta ahora, porque necesitaba unos días para él.

Con información de El Farandi

“A quienes enviaron sus palabras de preocupación y cariño, gracias. Fueron instrumento vital en el aspecto de la importancia que tiene el sentir compañía en momentos duros. Y gracias a quienes con fe oraron por mí. Fueron instrumento vital para que se materializara un milagro y aquí estoy con vida”, escribió en sus redes ante las miles de muestras de cariño y apoyo.

Al respecto de los sucedido, Vico C contó a Telemundo: “Cuando me levanto, rápido me di cuenta de qué había sido, sabía lo que había tomado, y aunque nunca pensé que me fuese a dar algo así por lo que tomé, no había otra razón”.

Sin embargo, el artista de 48 años no quiso revelar cuál fue la sustancia que ingirió y que casi le cuesta la vida: “Yo no quisiera, no quiero decirlo, y no es tanto por la cuestión de no revelar algo, por ser muy privado, ni nada. Es que no creo que sea bueno, porque las mentalidades no son iguales”.

Unos días después de despertarse del coma, y todavía convaleciente, el intérprete de Desahogo ha sufrido otro duro golpe, esta vez emocional e irrecuperable: la muerte de su padre. Fue su esposa, Sonia Torres, quien compartió la noticia en redes y pidió a los seguidores que continuaran enviando fuerzas y oraciones al cantante.