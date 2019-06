Bolton a Padrino López: No te dejes arrastrar por un dictador obsesionado con el poder

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El asesor de seguridad de la Casa blanca, John Bolton hizo un llamado público al ministro de Defensa venezolano, Vladirmir Padrino López, a que no se deje arrastrar por un dictador obsesionado únicamente con el poder.

A través de su cuenta en Twitter, Bolton escribió La escritura está en la pared. Estar con el pueblo venezolano a favor de una transición democrática y constitucional. Proteger las instituciones y el futuro de Venezuela.

Vale destacar que el pasado 30 de abril,

.@vladimirpadrino: The writing is on the wall. Stand with the Venezuelan people in favor of a democratic, Constitutional transition. Protect Venezuela’s institutions and future. Don’t be dragged down by a dictator solely obsessed with power.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) June 2, 2019