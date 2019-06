Christopher Figuera al jefe del Ceofanb: ¿Acaso tú, igual que el de Miraflores, vives en Narnia?

Posteado en: Destacados, Nacionales

Este lunes AlbertoNews publicó que el exdirector del Sebin, Christopher Figuera envió un contundente mensaje al Jefe de Estado Mayor del CEOFANB, al Mayor General José Adelino Ornella Ferreira.

A continuación la carta completa:

José Adelino, sabiendo como te fascina un chisme, entiendo que conversar con personas con quien ambos tuvimos el honor de compartir; debió convertirse en un laberinto de contradicciones, por querer preguntarles qué sabían de mí y, qué les había dicho antes del 30-A; pues para tu tranquilidad, les dije lo que siempre les he dicho a todos: ¡LA VERDAD!.

Pero no hacía falta que me etiquetaras de traidor vale, porque sabes que la etiqueta que te corresponde a ti, no es mencionable sabes, por respeto a todas las personas que leerán este mensaje; pero quienes te conocen, saben cuál es la que te corresponde.

Da lástima y pena ajena que un Mayor General, se deje llevar por un maníaco obsesivo compulsivo del poder, y te haga creer que tú no eres político. Pues, te digo que, todo General o Almirante es un hombre de Estado y, por lo tanto, es político, no politiquero, a nuestro Estado Nación, la clase política que la está dirigiendo, o mejor dicho destruyendo, pretende que seamos insensibles ante el saqueo que se está perpetrando. Incluso, tienen el atrevimiento de corromper nuestra institución con “BOZALES DE AREPA”; epa José Adelino, ¿Acaso tú, igual que el de Miraflores, vives en Narnia? O ¿Es que tú estado de confort, al igual que el de algunos Generales o Almirantes no te deja ver la realidad de nuestro país? Jamás llegué a pensar que ese sujeto tuviera tanto poder de persuasión o que hubiese tanto nivel de cobardía. Anteayer el genio de los últimos tiempos, en una alocución de radio y televisión, no perdió tiempo para llamarme “enfermo y psicópata”, que él sabía en que andaba yo, porque SUS MÁS LEALES SERVIDORES YA LE HABÍAN DICHO TODO, dijera un amigo en común: “EMBUSTERO, tú no sabes un carajo, pues, te recuerdo a Ovidio Carrasco y, para no ir tan lejos, el video del periodista Jorge Ramos”. José Adelino, no des pena en público igual que el “ilustre” del “Estado de La Guaira”.

¡Cada vez que él puede hablar a los militares, dice que me vendí, que me ha habían captado desde hace un año para negociar mis sanciones, y bla bla bla bla… que vaina chico! Pregúntale entonces, ¿Qué si él sabía eso, para que me nombro en ese cargo? Bueno José Adelino, te cuento que le envié un mensaje que al parecer no le llegó; pero dile tú, te autorizo, que, si él piensa que yo soy un hombre de precio y no de valores, que con todo lo que él y su séquito se han robado, que es bastante, me mejore la oferta, para ver si la acepto. José Adelino, tú al igual que todos los que me conocen, incluyendo Maduro, saben que no ostento fortunas ni bienes, a diferencia de otros…

Tienes tiempo de reivindicarte contigo y con la historia; desde allí donde estás, puedes convocar a Generales y Almirantes para hacer un análisis de todas las letanías de mentiras que les han dicho a ellos, al país y al mundo, me atrevo a sugerirte sólo algunas para el análisis.

1. Cambio fijo con el dólar: miércoles 15 de enero de 2014.

2. El anuncio de: Empresas públicas sin pérdidas.

3. Una sanidad sin crisis: El presidente Maduro aprobó 772 millones de bolívares, el 8 de octubre de 2014, para arreglos en hospitales del país y adelantar reparaciones en 191 centros de salud.

4. «Barrio nuevo barrio tricolor”. El 2 de noviembre de 2013.

5. Alimentación segura: El 16 de marzo el presidente lanza y presenta la Tarjeta de Abastecimiento Seguro, cuyo objetivo era realizar las compras en la red de supermercados y abastos del Estado.

6. Una inflación controlada: “Con la Habilitante voy a dejar los precios donde tienen que estar”.

7. Un país justo y próspero: “Vamos a tener un año 2014 de justicia y prosperidad”.

8. Cerco a la corrupción: dijo en noviembre de 2013 que la “ofensiva contra la corrupción comenzará a partir de enero de 2014?.

9. Cerco al narcotráfico: “apretar la mano” en la lucha contra el narcotráfico.

10. Fin de la escasez: Con la firma de la habilitante informó que “es falso que en los próximos meses vaya a generarse escasez en el país.

11. ¿Qué se hicieron los Bs 300 mil millones al Fondo Bicentenario para financiar proyectos del Gobierno que anunció reimpulso de la economía productiva mediante los 15 motores?

12. El desarrollo en el tema educacional.

13. ¿Dónde están los 700.000 jóvenes de chamba juvenil?

14. ¿Qué pasó con el programa “chamba para adultos mayores”?

15. ¿Qué pasó con las 20.000 toneladas de pernil en los CLAP en diciembre del 2018?

16. ¿Qué ha pasado con el tan cacareado petro que resolvería todos los problemas económicos?

17. ¿Qué ha pasado con el parto humanizado? Entre otros cuentos.

18. ¿Por qué se permiten que organizaciones al margen de la ley, actúen como les da la gana en el país?

José Adelino, creo que con eso es suficiente, ya que la lista de disparates que ha dicho es interminable; pero con esa lista puedes hacer los primeros análisis. Que seguramente el mundo se sorprenderá de las excusas que el tipo saldrá a dar. Además, no creas que, porque ustedes viven en Narnia, son los más patriotas de la galaxia; pues ya la historia tiene esa factura por cobrar y, de aquí de este plano, nadie se va con deudas.

Lo que le hicieron al Mayor Jesús Alberto García Hernández, no quedará impune, ten presente que le pudo haber ocurrido a cualquiera, tú bien lo sabes… y seguramente, están inventándose una historia macabra para justificar ese crimen.

Para despedirme, te recomiendo trabajar por nuestro país; y deja de perder tiempo ocupándote de mí.

Otra cosa José Adelino, dile a Gustavo González López, que junto a su general corrupto Arrieta Virla y a clan, que no pierdan tiempo en inventarme expedientes de violaciones de derechos humanos, ni de corrupción; que yo si tengo suficientes pruebas que los incriminan a ambos y a sus cómplices; que aunque yo rompí los retrovisores, recogí los vidrios.

Siga leyendo aquí