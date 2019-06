Marco Rubio: La frustración de Trump con México es comprensible

El senador republicano por el estado de Florida de EEUU, Marco Rubio, aseguró este lunes que la frustración del presidente estadounidense Donald Trump respecto a los asuntos con México “es comprensible”.

lapatilla.com

A través de su red social Twitter, Rubio aseguró que durante años EEUU “ha intentado todo” para que México se deje de permitir que su territorio nacional sea usado por terceros países migrantes como un puente abierto para el transitar ilegalmente “y cruzar nuestra frontera sur”.

.@potus frustration with #Mexico is understandable.

For years the U.S. has tried everything to get #Mexico to stop allowing their national territory from being used by 3rd country migrants as an open bridge to illegally transit to & cross our southern border

— Marco Rubio (@marcorubio) June 3, 2019