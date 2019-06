Rubio dice que EEUU debe impedir transacciones de bancos rusos, si continúan apoyando a Venezuela

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El senador por el estado de Florida, Marco Rubio, señaló este lunes que EEUU debe impedir las transacciones de dos bancos rusos si mantienen el apoyo a Venezuela.

Rubio mencionó la próxima acción que debe hacer el gobierno norteamericano tras la noticia donde Rusia retiraba a la mayoría de sus militares del territorio venezolano.

“Los EEUU deben impedir que todas las entidades de los EEUU realicen transacciones con los bancos Sberbank y Promsvyazbank de Rusia si continúan birndando servicios y asistencias al régimen de Maduro”, comentó en su cuenta de Twitter.

The U.S. should block all U.S. entities from conducting any transactions with #Russia banks Sberbank & Promsvyazbank if they continue to provide banking services & assistance to the #MaduroRegime in #Venezuela

— Marco Rubio (@marcorubio) 3 de junio de 2019