Almagro dice que Irán y Hezbollah tienen una sólida base de operaciones en América por Maduro

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró este martes, que Irán y Hezbollah, “tienen una base sólida de operaciones en América del Sur en alianza con la dictadura del narcotráfico de Nicolás Maduro”.

lapatilla.com

“Si fracasamos en Venezuela, representaría una victoria para el terrorismo, el crimen transnacional organizado y el antisemitismo. Una victoria para la impunidad”, dijo.

Iran & Hezbollah, have a solid base of operations in South America in alliance with @NicolasMaduro’s narco dictatorship. If we fail in #Venezuela, it’d represent a victory for terrorism, organized transnational crime, and antisemitism. A victory for impunity. #AJCGloFo @AJCGlobal pic.twitter.com/jSQeKEntAm

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 4 de junio de 2019