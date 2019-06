AN aprueba informe sobre la emergencia humanitaria compleja de la salud infantil en el país (DOCUMENTO)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Para la sesión ordinaria de este martes, la Asamblea Nacional tiene previsto revisar el informe sobre la emergencia humanitaria compleja de la salud infantil en Venezuela, en vista de los continuos decesos de niños en el Hospital JM de los Ríos por falta de trasplantes, medicinas e insumos médicos en el país.

lapatilla.com

El diputado Ezequiel Pérez expresó que “hoy vemos que en toda Venezuela la desnutrición infantil es una de las causas más graves, mueren los niños de diferentes sitios, culpa de un gobierno que lleva un mensaje de odio, que no ayuda a los niños ni a los padres”.

“No hay gasolina para las ambulancias, el combustible es necesario para movilizar a los pacientes, aquí hay millones de dólares es para comparar armas, para armar a los milicianos, arremeten contra quienes protestan”, indicó.

Denunció que “amenazan a los médicos para que no digan cuántos niños han muerto por desnutrición, los padres no tienen ni para comparar urnas para sepultar a sus hijos, vemos niños en los caudales de basura buscando que comer”.

Insistió en que “niños forman pandillas para poder sobrevivir, en las montañas de La Grita están comenzando a explotar las minas de coltán, este gobierno ha demostrado ineficacia, han llevado a la ruina a los venezolanos”.

“Cuantos niños vemos en la basura buscando que comer, niños que se meten en pandillas para hacer maldades (…) En cada barrio, en cada municipio, en cada aldea, la gente tiene que protestar contra este gobierno”, concluyó.

La diputada Manuela Bolívar aseguró que “desde el 2011 el Gobierno es el único responsable del programa de transplante, desde 2017 ya no se ven más trasplantes, quedaron pendientes 3.500 personas, se quedaron en el limbo, Pdvsa tenía un convenio con Italia (…) En 2018 se debían 10 millones de dólares, es decir, que no fueron las sanciones la causa de las muertes de estos niños sino la deuda del Edo. venezolano, que sí tiene plata para armamentos, para temas humanitarios no hay sanciones”.

“Hoy los que asesinan al pueblo están en Miraflores, nuestro compromiso político es que esto cese, solicitamos plegarnos a la solicitud de Cecodap para que se extiendan garantías de protección a las unidades médicas del JM de los Ríos”, insistió.

Al respecto, el diputado Luis Lippa recordó que la sesión de este martes “a los primeros años de esta Asamblea Nacional, en 2016, hoy hubiera preferido estar diciendo otras problemas, la situación se ha agudizado, esto es peor que lo que dijimos en ese año, no tienen nada que ver las sanciones con la emergencia”.

“Nuestras mujeres en Apure van a parir a Colombia porque aquí no hay condiciones, no hay vacunas, previnimos en 2016 lo que podía ocurrir, las criaturas hoy tienen bajo peso, los usurpadores se dan el lujo de decir que no permiten la ayuda alimentaria”, indicó.

“Hoy no se le da comida a niños en escuelas, los hospitales no tienen ambulancias, equipos radiológicos, no hay tomógrafos, un niño se partió un brazo en San Fernando de Apure, en el hospital le dijeron que fuera al día siguiente para ponerle el yeso (…) La hiperinflación no está llevando a mayor pobreza, a mayor hambre, los diputados estamos comprometidos con sacar a Venezuela de esta situación”.

Recalcó que a “nuestros enfermos no mueren por enfermedad sino porque no consiguen la medicina, el JM de los Ríos,que antes era centro de referencia, ha sido hospital no solo de Caracas sino de toda Venezuela, cuánto tiempo le queda a quienes no pueden ser trasladados (…) La emergencia de crear un cambio político y económico que cese la usurpación”.

Lea el documento completo:

