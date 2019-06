El CONTUNDENTE mensaje de Bolton a Cuba por seguir apoyando al régimen de Maduro

El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró a través de su cuenta en la red social Twitter, que Cuba “será responsable de esta actual crisis” en Venezuela, por seguir apoyando al régimen de Nicolás Maduro.

lapatilla.com

“Cuba ha continuado apuntalando el régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela y será responsable de esta actual crisis provocada por el hombre. El presidente Trump ha dejado claro que estamos con los cubanos y los venezolanos en su lucha por la libertad”, expresó el funcionario de seguridad.

Más temprano, el Departamento del Tesoro y Comercio de EEUU, anunció nuevas sanciones a Cuba por su injerencia en Venezuela y Nicaragua.

Cuba has continued to prop up the illegitimate Maduro regime in Venezuela and will be held responsible for this ongoing man-made crisis. President Trump has made it clear that we stand with the Cuban and Venezuelan people as they fight for freedom.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) June 4, 2019