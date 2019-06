Esta catirota explosiva escapó de unos malandros gracias a su sensual flexibilidad (UFFF)

Posteado en: sexys, Titulares

La bailarina y contorsionista Belén Pouchán fue víctima de la inseguridad y se salvó gracias a que, debido a su formación circense, pudo hacer una pirueta y escapar de los tres delincuentes que le robaron el auto.

Por: Infobae

El lunes, antes de las diez de la noche, la ex compañera de Flavio Mendoza en el Bailando estaba por llegar a su casa cuando en la esquina, un grupo de delincuentes se acercó a ella para robarle: “Me sacaron todo en la esquina de casa, me agarraron de los pelos para que me quede adentro del auto”.

Luego, relató en diálogo con Teleshow: “Logré zafar y escaparme por suerte porque hice una pirueta que no se esperaban y me fui corriendo. Pero igual se llevaron el auto con todas mis cosas adentro, todavía el coche no apareció“.

“Estoy re angustiada, re preocupada, me siento re mal y de alguna forma siento que me pueden tenerme marcada por como se dieron las cosas“, dijo la bailarina, que apenas pudo escapar de la situación, fue a la comisaría a radicar la denuncia.

Belén estaba sentada en el asiento del conductor y cuando abrió la puerta para salir, llegaron tres hombres que intentaron agarrarla. Instintivamente ella reaccionó: “Le pegué una trompada a uno que me tomó del pelo y me dijo ‘quédate adentro del auto hija de puta’. Con la mano derecha abrí la puerta del acompañante y pateé la puerta para abrirla, caí en cuatro patas en la calle y corrí a más no poder“.

Al ser consultada sobre si creía que la habían reconocido de la tele, dijo que no sabe: “Lo que sí pienso es que querían llévame, porque me dijo que me quedé adentro del auto y cuando escapé le gritaba al otro’agarrala, agarrala’. Así que eso me hace pensar que no fue al boleo“.

“Siento que contándolo me voy a sentir aunque sea un poquito más segura”, dijo aún conmocionada y agregó: “Estoy angustiada por la situación, con miedo por lo qué pasó, a la vez agradezco que soy una persona que reacciona muy rápido, no me quedo quieta ni en shock en el momento, me sale algo de adentro que si lo pienso no lo puedo creer. Fui como una Power Ranger. Al margen de cómo reaccioné, me da miedo la situación, es horrible. Pasar por algo así te trauma“.