Le dijeron chavista a Mimí Lazo y su esposo salió “picado” a defenderla

No deja de sorprenderme como hombre que en nuestro tiempo la mujer aún tenga que luchar contra las más vulgares e inaceptables discriminaciones. No acepto que mis colegas con iguales capacidades o mayores que las mías ganen menos que yo por hacer el mismo trabajo, sólo por ser mujeres. Como hombre, no acepto que permitamos que un chiste vulgar haga burla de una mujer, que eso nos de risa aún no me causa gracia alguna, porque te estás riendo de tu madre, de tu hermana, de tu hija, que te quede claro. Que un cómico misógino de cuarta ataque a una mujer por ganar seguidores y conseguir que sus focas lo aplaudan, más que patético, es vergonzoso. Hoy que inicia el mes de “los padres”, se me antoja celebrar a la mujer, a la que es madre y padre, a la que trabaja y saca adelante familias, a la que construye el mundo en el que vivimos y a la que tantas veces damos por sentada. Hoy más que nunca me declaro feminista, dispuesto a poner en su sitio (con acciones, que no soy de camorras de redes y no tiro coñazos) a esos pobres hombres que discriminan, atacan, abusan, se burlan y minimizan a una mujer con cualquier pretexto. Estos patéticos ejemplares, mis estimadas, no son hombres, no te confundas, son “nadies” con muchos temas por resolver. Y queda de ti identificarlos a tiempo para que no se conviertan en tus victimarios. Cuentas conmigo, y con millones de hombres que sí sabemos de tu valor, que sí te respetamos y te queremos tal cual eres. Los verdaderos hombres somos feministas. (Gracias a @zancanaro por la camiseta con propósito/Photo por la feminista de mi vida @mimilazod). #RealMenAreFeminists #equality #womensrights #equalpay