Marco Rubio sobre perdida venezolana en oro: Maduro no puede aguantar mucho

El senador estadounidense por el estado de Florida, Marco Rubio, se pronunció en su cuenta en Twitter sobre un artículo publicado por Bloomberg, donde aseguran que el régimen de Maduro perdió 750 millones de dólares en oro con el Deutsche Bank, resaltando que por esta razón, Maduro todavía está en el poder.

“Esta es la razón por la que, a pesar de todo el ruido sobre el régimen de Maduro “todavía en el poder”, los expertos saben que no puede aguantar mucho más”, dijo.

Asimismo, destacó que las reservas de Maduro disminuyen. “Con las reservas ya disminuyendo por segunda vez este año, el régimen de Maduro incumple el acuerdo de préstamo, perdiendo otras 20 toneladas de oro al banco”, finalizó.

This is why despite all the noise about #Maduro “still in power” regime insiders know he can’t hang on much longer.

With reserves already dwindling for 2nd time this year #MaduroRegime defaults on loan agreement,losing another 20 tons of gold to bank.

https://t.co/24XdEYAsIw

— Marco Rubio (@marcorubio) June 4, 2019