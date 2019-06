La advertencia de Marco Rubio a Cuba sobre Venezuela que tiene temblando al régimen castrista

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador de los Estados Unidos por el estado de Florida, Marco Rubio, lanzó una severa advertencia a la dictadura cuba por su evidente intervención en suelo venezolano desde principios del régimen chavista.

lapatilla.com

“La crisis Venezuela amenaza con derribar toda la región. Con su continua intromisión, (en Venezuela) el gobierno cubano se ha colocado en la línea de fuego de la administración Trump, una lucha que es probable que pierda“, dijo Rubio desde su cuenta oficial en la red social Twitter.

The crisis in #Venezuela threatens to take down the entire region.

“With its continued meddling,(in Venezuela) the Cuban government has placed itself in the line of fire of the Trump administration — a fight it is likely to lose.”

— Marco Rubio (@marcorubio) June 5, 2019