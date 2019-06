Caiga Quién Caiga: La despedida de un Ángel llamado Erick, por @AngelMonagas

Así como los Milagros son obras que se realizan en el plano terrenal, los seres humanos tenemos Ángeles que nos acompañan en la vida. Ellos vienen a cumplir un propósito, un objetivo. La terminación de su presencia resulta inexplicable para quienes disfrutaron de su presencia, de su amor, de su condición humana como Jesús antes de la crucifixión.

Esta es la única explicación que podemos entender y darle a los padres, familiares y amigos de Erick Altuve, de 11 años de edad, fallecido el pasado 26 de mayo en el ahora muy conocido Hospital JM de los Ríos.

Un Tratamiento que nunca llego y un transplante de médula ósea que jamás se produjo.

Este Ángel, formó parte de una lista de 30 niños en similares condiciones. De allí van cinco (5) ángeles más desaparecidos. Toda una constelación que dio vida, alegría y esperanza a los espacios físicos que ocuparon.

La bebé Nicole Díaz, de tres meses de nacida, luego de estar hospitalizada por 28 días, con un diagnóstico de meningitis. Ella es el sexto infante que murió en el mes de mayo en el mencionado centro. El quinto fue Yoider Carrera, de 2 años de edad, quien estaba recluido por un tumor en la cabeza. La abuela de Nicole, de nombre Lourdes Sarmiento contó que “La bebé fue llevada al hospital por presentar un cuadro febril que reveló una meningitis” “Estaba mejor, se reía. El fin de semana la atacó algo que la descompensó, le dio diarrea y vómito. No hubo como atenderla inmediatamente…” Estas prematuras muertes se suman a las de Erick Altuve, 11, fallecido el 26 de mayo; Yeiderber Requena, de 8 años, el 25 de mayo, Robert Redondo, de 7 años, el jueves 23, y Giovanni Figuera, de 6 seis años, el 6 de mayo”. En todas, el denominador común no habían medicamentos, ni exámenes.

Para nosotros es muy difícil justificar, en un país donde se gasta tanto dinero, este escenario.

Seguramente el papel de todos estos Ángeles, de allí en JM De Los Rios y en tantos otros de nuestra Venezuela, es recordarnos las cosas importantes en la vida. Su existencia más que buscar las causas, por todos conocidas, debe ser la consecuencia de lo que no puede seguir sucediendo.

Las Palabras sobran y no bastan para calmar el dolor de sus padres, probablemente será eterno y los acompañara hasta que se produzca el reencuentro prometido en las santas escrituras.

Su vida y su despedida nos deja un mundo distinto, para toda la sociedad que supo o trato con ellos: médicos, enfermeras, parientes, hasta los lectores de esta nota interrumpida varias veces con lágrimas en mis ojos por también ser padre.

Dios ampare a los niños, jóvenes y habitantes de Venezuela.

El entierro de Erick y todos los niños, no puede ser sino el inicio de una nueva vida a la cual todos tenemos derecho. El Padre Celestial debe intervenir y tocar a todos los que pueden evitar hechos similares.

El Hasta luego de Erick fue en Guarenas Estado Miranda y en otras latitudes de Venezuela. La foto habla por sí misma.

CAIGA QUIÉN CAIGA

No lo iba a decir pero no puede callarlo: Me asombra ver como el cuarto de guerra chavista rápidamente hizo olvidar las seis muertos de los niños del JM de Los Ríos, por una estúpida entrevista que no mostraría un Maduro distinto al que ya conocemos. Más grave aún, que la gente creyera en locos audios como el de un tal Pedro García, que aseguraba que todo cambiaría en USA a partir de su transmisión por Univision.

Muchos repiten su error y otros dudan del G2 cubano. Que más evidencia quieren…

OPOSICIÓN DIVIDIDA

POMPEO ANUNCIA ELECCIONES Más allá de sus críticas a la carencia de unidad en la oposición y a los errores cometidos, el funcionario, tácitamente anuncia ELECCIONES como la ruta inmediata. Si hay cuarenta (40) aspirantes es porque la ruta al cese de la usurpación no es otra sino la electoral. Se confirma lo que he dicho desde enero. Hubo un placebo político, inyectado a todos y Pompeo sutilmente marca el auténtico camino. Al mismo tiempo hay un reclamo hacia un sector de la oposición, el mismo que en República Dominicana “se cobró y se quedó con los vueltos”, de allí el silencio hacia algunas detenciones. El mismo que el 30 Mayo no pago lo que debía y el resultado no fue el esperado por Trump. ¿Dónde están los reales? Gritaron en Washington ¿Será que ahora dirán que POMPEO es parte del G2 Cubano?

EL JUEGO DE MUCHOS OPOSITORES

En la calle hay reclamos. ¿Por qué no se produce el resultado que todos queremos? Simple. Muchos de los llamados líderes y dirigentes de la oposición, NO PADECEN NI SUFREN lo del ciudadano común. Para ellos esperar es fácil. No han llegado y ya se están matando. SE CONFIRMA lo que siempre digo, los únicos culpables de 20 años de tiranía no son otros sino la clase política que no ha podido, ni ha sabido, ser alternativa. Por una u otra causa, allí está la clave.

¿Qué pasaría si GUAIDÓ, LOPEZ, CAPRILES, ROSALES, RAMOS ALLUP, BORGES y pare usted de contar, tuvieran que hacer colas de 4 días para tener gasolina, no tuvieran electricidad por lo menos 12 horas al día y de vez en cuando por 72 horas; si se bañaran con un tobo, comieran lo mismo durante varios días, acudieran a un hospital público, usaran el transporte público, etcétera? ¿Se imaginan? ¿Se hubiera o no acelerado la salida? Es la gran diferencia entre esta clase política y la que tuvo Chile en la época de Pinochet.

DESPEJADAS LAS DUDAS

Como lo señalamos la semana pasada, el Presidente de Brasil Jair Bolsonaro, sigue apoyando la causa que encabeza el Presidente Interino Juan Guaidó. El retraso obedeció más a obligadas consultas, lo entendemos y el derecho soberano de todo mandatario. La Embajadora Belandría entregó sus credenciales y les fueron recibidas en ceremonia formal. Mucha suerte a una excelente persona como la designada.

GRAVE DENUNCIA: Diputado William Barrientos: 3.500 pacientes venezolanos están en riesgo de muerte debido a la suspensión del programa de trasplantes. «Se robaron 10 millones de euros al romper el convenio con el Gobierno de Italia en 2018», manifestó el diputado.

LO QUE VIENE: Por ahora como el recordado destructor principal de Venezuela dijo en 1992, no tengo dudas, Guaido mismo prevé el escenario electoral y por eso anda en “campañao” y si eso no es, se le parece bastante. Se reúne con pastores cristianos, que en el pulpito lo suben y lo bendicen, profetas, astrólogos como uno de nombre DAVID, que lo ven como el elegido, lo acompañan. También va a las sinagogas, a las procesiones, etc. Un mensaje estructurado como promesa de campaña: CESE DE LA USURPACIÓN, GOBIERNO DE TRANSICIÓN y ELECCIONES LIBRES. Hasta una parodia del genial David Comedia profundiza el alcance del mensaje. No es imposible un escenario distinto, solo que depende de otros factores. Nuestra crítica es la falta de claridad ante la opinión pública. Esperemos el resultado final de las conversaciones, encuentros, diálogo o como se llame, ya ni sabemos cómo calificarlo.

NUEVO PRODUCTOR AGROPECUARIO De bajo perfil sigue Elías Jaua. Ahora siembra pimentón en su parcela en Rio Chico. Curiosamente él que participó en tantos “guisos”, cosecha un elemento fundamental para toda comida. Allegados a él comentan que le ofrecieron PDVSA (o lo que queda de ella). Aparentemente se negó porque según él, se puede repetir la historia del Chinito de RECADI en la gestión de Jaime Lusinchi.

SOLIDARIOS CON LA PATILLA Un medio que se ha mantenido firme contra la dictadura y esta nueva decisión del TSJ en su contra, solo reafirma el miedo terrible a la verdad que no pueden censurar ni controlar en este portal.

GASOLINA: Ni por terminal de PLACAS, ni por obra de Mandrake el Mago. Sencillamente SE ACABÓ LA GASOLINA PARA LOS VENEZOLANOS. NO HAY. La poquita que queda es de 91 y gasoil y no alcanza ni para el mes, aun rindiéndola con agua. Lógicamente la primera prioridad de Nicolás y lo entiendo porque ellos son los que mandan, es para la dictadura Castrista de Cuba.

TACHIRA

Denuncia Cesar Pérez Vivas, ex gobernador de este estado que “mantener las barricadas y obstáculos por parte del régimen de Nicolás Maduro en los Puentes Binacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y La Unión, para impedir el libre tránsito de los venezolanos hacia Colombia, atenta contra los derechos fundamentales de quienes cruzan la frontera en busca de una mejor calidad de vida”. La Región Andina igual la zuliana, son las dos más afectadas por la crisis.

