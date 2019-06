La dura advertencia de Bolton a los colaboradores de la Pdvsa chavista

Click to email this to a friend (Opens in new window)

John Bolton, asesor de seguridad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia contra las empresas colaboradoras de la Pdvsa chavista que se presten para hacer negocios con la petrolera venezolana.

“Estados Unidos continuará reforzando las sanciones al petróleo y sus derivados hasta que se restablezca la libertad y la democracia en Venezuela. Las compañías internacionales que continúan haciendo negocios con PDVSA sancionadas están en aviso“, dijo Bolton a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

