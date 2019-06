Marco Rubio pide al Fiscal General de EEUU que procese a Nicolás Maduro (Documento)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador republicano de Florida, Marco Rubio, solicitó, a través de una carta publicada el viernes 7 de junio, a William Barr, Fiscal General de EEUU, que inicie un proceso a Nicolás Maduro.

lapatilla.com

“Insté a William Barr, fiscal general de EEUU, a establecer una unidad especial para investigar a Nicolás Maduro y sus secuaces”, expresó Rubio a través de Twitter.

“Al consolidar los esfuerzos en una unidad especial, EEUU puede apoyar más eficazmente a sus investigadores”, explicó el senador.

Today I urged AG William Barr to establish a special unit to investigate & prosecute @NicolasMaduro & his cronies. By consolidating efforts into a special unit, the U.S. can more effectively support its investigators to hold accountable the regime –> https://t.co/15QbNdmXcS pic.twitter.com/6Ab9LJZw2Y

— Senator Rubio Press (@SenRubioPress) June 7, 2019