Presidente Guaidó aclaró que no está prevista una nueva reunión en Oslo, Noruega (Video)

Posteado en: Destacados, Nacionales

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, donde recibió el Plan País Sectorial de la entidad, reiterando que es un presidente encargado en dictadura y que no está planteado regresar a Oslo, Noruega, para la mediación con los representantes del régimen de Nicolás Maduro.

Por Lisbeth Piñeros / lapatilla.com

“Un periodista se hizo eco de un comentario de los rusos sobre el invento de que si vamos o no a Oslo, y si fuera así, a qué vamos? A nuestra ruta democrática: cese de la usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres. Pero por ahora no está planteada ninguna reunión que no contemple los objetivos de Venezuela, solo continuaremos en la ruta democrática”, dijo a los carabobeños que se congregaron en Valencia.

Presidente (E) de la República @jguaido descarta reunión en Oslo: “Hoy no está planteada una nueva reunión más que aproximar soluciones en torno al cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres” #7Junio pic.twitter.com/Dws9XwvDFd — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) June 7, 2019

“Soy un presidente encargado en dictadura, porque sin recursos hemos levantado un país con nuevos planes (…) He enfrentado crisis, tragedias… Pero Venezuela logrará superar esta tragedia”, expresó.

Reiteró que “ellos (el régimen) mataron el bolívar tres veces: el Bolívar, Bolívar Fuerte y el Bolívar Soberano. Pero también quieren matar nuestra historia. Destruyeron nuestro presente y por eso, debemos hablar en futuro”.

Sobre el cambio de nombre al estado Vargas por “estado La Guaira”, Guaidó dijo que “mi estado natal seguirá siendo Vargas. Lo que hicieron fue decretar algo para distraer”, agregó.

Hizo también referencia a lo expresado en días recientes secretario de Defensa de Estados Unidos, Mike Pompeo. “¿Aquí ha habido diferencias? Sí, claro que las hemos tenido. ¿Las tenemos hoy? Gradualmente, porque todos estamos unidos en una causa. Esa unidad electoral que nos trajo aquí hoy, que me permite ser el Pdte. (E) de Venezuela gracias al respaldo de los venezolanos, de los parlamentarios, el reconocimiento del mundo, es porque nos unimos electoralmente” y reconoció que “algunas veces la hemos puesto, pero errar es de humanos. Ahora, cuando vayamos a cada uno de los espacios de este país, ellos tendrán que sentarse”.

“Todos juntos, unidos, no solamente partidos políticos, sociedad civil, autoridades electas, rectores, academias, trabajadores, Iglesia, comercio, salud, gremios, hoy Venezuela está unida en torno a una causa justa (…) que es la libertad, la democracia, claro que ha habido diferencias en el pasado, pero, durante años hemos construido, primero, la unidad electoral, tan sólida, fuerte, que logramos, incluso, vencer a la dictadura en 2015”, insistió.

Aseveró que “si el próximo martes le colocan un guinche a la Asamblea Nacional, Maduro no podrá hacer nada porque no tendrá con quien meterse. Si Maduro no es presidente, entonces es dictador”.

“Estamos más cerca del cese de la usurpación. Ningún canal de televisión me transmitirá y bloquearán Internet para que los medios digitales tampoco me cubran. Pero esto pronto acabará”, insistió.

En cuanto al tema de la gasolina, el Presidente Encargado reiteró que “la emergencia que se vive en Venezuela es lo que tenemos hoy, que tardamos días para poner gasolina, por ejemplo, el racionamiento de alimentos; la catástrofe es que en vez de no poder poner gasolina, porque no hay, no exista la bomba, que no se use más (…) El país con las reservas petroleras más grandes del mundo, no saquemos eso de la ecuación, porque es distinto que haya escasez en algún país del Caribe que no produzca un barril al día, que no tenga capacidad de refinación (…) Como la tiene Carabobo, Falcón, a que Venezuela hoy tenga que pasar días en cola para echar gasolina. Así que el alerta es para la comunidad internacional, de la catástrofe que se avecina si no le ponemos freno a la crisis”.