El significado del tercer anillo que ahora porta Meghan Markle

Esta mañana Meghan Markle reapareció en la vida pública al lado lado de su esposo, el Príncipe Harry. La pareja formó parte del desfile de la familia real británica en celebración del cumpleaños de la monarca, una tradición que ya tiene siglos celebrándose. Pero ¿notaste el tercer anillo que porta en el dedo anular de la mano izquierda? Te explicaremos qué significa.

Meghan Markle y el Príncipe Harry, Duques de Sussex, fueron transportados en una carroza acompañando a Kate Middleton, Duquesa de Cambridge y esposa del Príncipe William, además de Camilla Parker, esposa del Príncipe Carlos y Duquesa de Cornualles. Fue al saludar a los asistentes cuando pudimos observar esa argolla.

Her Majesty is joined by The Duchess of Cornwall, The Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex #TroopingtheColour. pic.twitter.com/mpRJ0r5NvX — The Royal Family (@RoyalFamily) June 8, 2019

Si bien ya conocíamos sus anillos de compromiso y matrimonio, esta banda compuesta por pequeños diamantes debutó hoy, cuando Meghan Markle se reintegró a la vida social después de convertirse en madre.

Muchos lo interpretaron como un obsequio del Príncipe Harry en celebración a su maternidad, pero los expertos en joyería aseguran que se trata de un “anillo de eternidad”. Esta pieza de lujo suele otorgarse después de la boda y simboliza el amor eterno y el compromiso entre una pareja.

An incredible day at The Queen’s Birthday Parade 2019. Thank you to all the soldiers, musicians and horses from the Household Division @Householddiv, The Household Cavalry @HCav1660, @KingsTroopRHA for a spectacular #TroopingTheColour. pic.twitter.com/iPwt7h3CXm — The Royal Family (@RoyalFamily) June 8, 2019

Astley Clarke, experta joyera declaró a la revista Harper’s Bazar que esta argolla de diamantes es un círculo donde no se nota el inicio ni su final, símbolo de amor infinito. Como su hijo nació el mes pasado, podría haber sido la ocasión perfecta en que el Príncipe Harry le entregó el anillo a Meghan Markle.

Acompañando esta hermosa joya, Meghan optó por un conjunto en azul marino de vestido y abrigo creado por la casa de modas Givenchy y la diseñadora Clare Waight Keller quien también se encargó de crear el vestido de novia de la Duquesa de Sussex.

Meghan is wearing a third ring on her ring finger – a delicate pave-set band – alongside her engagement and wedding rings. pic.twitter.com/I9I4tvnF8t — Meghans Mirror (@MeghansMirror) June 8, 2019

