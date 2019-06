Kate Middleton se prepara para ser reina y aquí esta la prueba

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Kate Middleton, Duquesa de Cambridge y esposa del Príncipe William, tercero en la línea de sucesión al trono británico, acudió en representación de la Reina Isabel a recibir el saludo de los regimientos de mayor antigüedad en las fuerzas armadas británicas. Para muchos, esta es la prueba de que se prepara para ser reina.

Por Soy Carmín

Si bien la Reina Isabel ha tenido una semana bastante ocupada con la visita de varios delegados internacionales, como el Presidente Donald Trump de Estados Unidos y Scott Morrison, Primero Ministro de Australia, no ha dejado de lado las celebraciones por el aniversario de su coronación.

The Duchess of Cambridge takes the Salute at the Household Division’s #BeatingRetreat — a spectacular evening pageant of music and military precision drill, including horses, cannon and fireworks pic.twitter.com/SvmZ8feXBa — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) June 6, 2019

Así, Kate Middleton recibió una autorización real para representar a la Reina en el evento de esta mañana, primera ocasión en que realizaba esa labor. Durante el festejo hubo un desfile espectacular de música y actividades militares de precisión. Anteriormente, este saludo solamente se había reservado para la Reina y militares de alto rango.

El evento se realiza desde 1690 anualmente, los días miércoles y jueves antes de la fiesta máxima en celebración de la coronación del monarca actual, la cual este año tendrá lugar el próximo fin de semana, y contemplará la aparición de toda la familia real, incluida Meghan Markle, Duquesa de Sussex, esposa del Príncipe Harry.

Si bien, Kate Middleton lució impecable y con un estilo serio de acuerdo al evento donde se encontraba, es inevitable hablar de su buen gusto. La Duquesa enamoró con su abrigo de Catherine Walker, que ya le habíamos visto anteriormente.

En cuanto a accesorios, Kate Middleton optó por zapatos de tacón de la marca Gianvito Rossi, una bolsa clutch de Mulberry y unos aretes con detalle de perlas de Cassandra Goad Cavolfiore, detalles que también había empleado en compromisos anteriores. Recordemos que Kate es muy selectiva con su guardarropa y es común que repita prendas y accesorios.

The Duke of Sussex visited Chelsea Pensioners at the Royal Hospital Chelsea, and said he was 'honoured' to be in the presence of six veterans from the #Normandy Landings. #DDay75thAnniversary #DDay75Years #PrinceHarry @RHChelsea pic.twitter.com/9m8EZWTduC — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) June 6, 2019

La Duquesa de Cambridge no fue la única en realizar compromisos reales el día de hoy. El Príncipe Harry también acudió a un evento del Hospital Real de Veteranos, donde celebró con los pacientes que son atendidos y que sirvieron a la nación, también a los que han convertido el recinto en su hogar.

The music in this film is “The Shores of Normandy”, recorded by D-Day Veteran Jim Radford for @NormandyMTrust. Jim served the Merchant Navy on the Empire Larch, at the age of just 15 #DDay75thAnniversary — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) June 6, 2019

El Príncipe William también acudió a una celebración en conmemoración del ataque a Francia para desalojar al ejército Nazi e; 6 de junio de 1944, le acompañaron veteranos de guerra y familiares, quienes reconocieron el coraje y el sacrificio de quienes lucharon aquel día.