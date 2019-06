El KO del año: La TERRIBLE patada a la cabeza con la que la campeona de UFC retuvo su título (VIDEO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La luchadora soviética, nacionalizada peruana, Valentina Shevchenko fue protagonista de un nocaut increíble durante la velada que se desarrolló en el United Center de Chicago, Estados Unidos, correspondiente al UFC 238 en el que Henry Cejudo y Marlon Moraes ocuparon la cartelera principal.

Por: Infobae

“Bullet” salió a escena en el enfrentamiento previo al estelar y demostró por qué es la campeona defensora del título de peso mosca de la empresa con una violenta patada al rostro de la norteamericana JessicaEye, que no pudo levantarse por un tiempo.

El golpe que definió el combate es uno de los mejores de lo que va del año y es un serio candidato a ser el mejor de la temporada.

Los espectadores que se encontraban en el recinto vivieron una pelea que durante todo el primer round fue pareja. Sin embargo, a los 26 segundos del segundo asalto la peruana conectó una violenta patada alta a la sien de su oponente, quien automáticamente cayó sobre la lona sin reacción alguna.

Fue en ese momento cuando el árbitro del enfrentamiento Rob Madrigal dio por terminado el combate. Las cámaras se quedaron con la estadounidense, que parecía estar inconsciente y que tuvo que ser intervenida por varios asistentes de la compañía.

Con la victoria, Shevchenko retuvo por primera vez el título que consiguió en diciembre tras derrotar por decisión unánime a la polaca Joanna Jedrzejczyk.

The Valentina Shevchenko video is back up and someone needs to pick my jaw off the ground again after hearing the noise when it connected pic.twitter.com/vtSDMklhVn

— Dylan (@Dylangonzalez21) June 9, 2019