EN VIDEO: Así es la impresionante marcha en Hong Kong contra la ley de extradición

Más de un millón de personas han manifestado este domingo nueve de junio en Hong Kong en contra de la propuesta de ley de extradición que permitiría que Pekín accediera a “fugitivos” en el territorio hongkonés para juzgarlos en China. Se trata de la marcha más multitudinaria registrada en esta ciudad, informó La Vanguardia.

lapatilla.com

Los videos de la manifestación han sido publicados a través de las redes sociales, evidenciando el clamor de la ciudadanía que de forma histórica se opone al régimen asiático.

El escenario utilizado para la marcha fue el céntrico Victoria Park.

More than 1 million people protested in Hong Kong today against a bill that would allow suspected criminals to be sent to mainland China for trial#HongKong #ExtraditionBill pic.twitter.com/VgWEfyEjMR

— CNW (@ConflictsW) 9 de junio de 2019