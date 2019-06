Nalija: Neymar es un borracho y un drogadicto. Necesita estar preso

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El caso de acusación por violación al que Neymar está haciendo frente desde que hace siete días saltara el escándalo, vive este domingo 9 de junio un nuevo capítulo. TV Record ha hecho públicas importantes conversaciones privadas por WhatsApp entre Nalija, la supuesta víctima, y José Edgar Bueno, el primer abogado de Nalija, hasta que este decidió dejar el caso a los pocos días de hacerse público. Así lo reseña abc.es

En las conversaciones que mantiene, Nalija hace graves acusaciones sobre Neymar y su estilo de vida, definiéndole como un «borracho y un drogadicto que debería estar preso o internado». Todo ellos mientras supuesta víctima y letrado discuten por otros muchos temas, como es el pago de la primera al segundo.

Así fue la conversación

Abogado: Haz lo siguiente. No enseñes esto a nadie, ni a tu mejor amiga, ¿de acuerdo?

Najila: ¿Pero usted cree que tengo que hacer el examen forense hoy? Nadie tendría. Yo creía que ni iba a llegar viva a Brasil.

Abogado: No.

Najila: Estoy sin dormir. Pánico. Yo iba a denunciar allí en Francia, pero tuve miedo. Sola.

Abogado: Si hace el examen, ellos le preguntarán quién lo hizo. Y no es la hora.

Najila: Y él fue muy manipulador conmigo.

Abogado: La ley te protege. Si tienes fotos, eso ya basta.

Najila: Me calmaba. Fingiendo ser una persona legal.

Abogado: Él es (?). Yo sé.

Najila: No quiero exposición. Solo eso.

Abogado: Y ahora anda totalmente drogado.

Najila: Sí. Está loco. ¡Dios mío!

Abogado (respondiendo al mensaje ‘No quiero exposición’): Por eso hay que montar una estrategia inteligente.

Najila: Pero yo lo golpeé al día siguiente, porque yo no iba a llevar ese desaforo a casa ni muerta.

Abogado: Ya. Descansa un poco. Relájate.

Najila. Está bien.

Abogado: Y cuando usted esté mejor, me enseña el material.

Najila: Está bien.

Abogado: Ahí podré evaluar mejor qué camino seguir. ¿Hubo testigos?

Najila: No, pero él mismo golpeó la foto lesionada. Debe haber sido para jactarse con los amigos. Fue todo muy rápido.

Abogado: Ya. Relajación y después hablamos con calma.

Najila: Está bien (emoji de beso y foto de las nalgas con las marcas).

Dialogo retomado horas después

Najila: Acabo de llegar a casa. Solo para que usted tenga noción más o menos… Personalmente está bastante peor. Ya perdí 4 kilos.

Abogado: (?) Vamos a fijar la segunda para hablar.

Najila: ¿Está seguro de que no necesito tomar examen forense?

Abogado: (Respuesta en audio).

Najila: Está bien. Tengo miedo de salir a la calle. Él está muy quieto. No confío en él. Él sabe lo que hizo, y mandó un mensaje: ‘Sigue con tu vida que está todo bien’. Me pareció intimidante.

Abogado: Por supuesto. Guarde todos los mensajes. No hay que tener miedo.

Más extractos del diálogo

Najila: ¿Por qué la gente no usa los medios para acabar con la carrera de ese pipoqueiro de una vez? Él me golpeó y me violó. Estaba borracho y drogado, él mismo habla en las capturas. Es una persona de mala índole. Un drogadicto, agresor, que necesita estar preso o internado. No tiene condiciones para andar en sociedad, porque es una amenaza para él mismo.

Abogado: Calma. Esto inmediatamente después de presentar la denuncia.

Najila: Estoy con rabia. Debería haberle matado cuando tuve la oportunidad.

Abogado: Nunca.

Najila: ¿Usted mostró las pruebas y mencionó el vídeo?

Abogado: He mostrado el informe y he hablado del vídeo y los Whatsapps. Pero no dejé tomar fotos. Ellos saben ya todo. Solo que la arrogancia va a acabar con ellos. No haga nada con la cabeza caliente. Tenemos un buen caso. La guerra se gana con estrategia.

Najila: Yo sé (?) Pero es que desde que estuve allí, no conseguí vivir más mi vida. ¡Estoy flipando!

Abogado: Calma, ¿puedo fijar la (?) segunda?

Najila: (Mensaje borrado)

Abogado (respondiendo mensaje): No va a quedar impune. Pero usted tiene que que saber que una pelea como esta se demora.

Najila: (Mensaje borrado).

Abogado: Por eso he intentado el acuerdo.

Abogado: Él va a pagar por lo que hizo por los medios legales.

Najila: (Mensaje borrado)

Abogado: Vamos. Tenemos los medios legales para ganar el caso.

Najila: (Mensaje borrado).

Abogado: Por favor, no envíe mensajes de esa manera a nadie. Mucho menos a una amiga. Y por favor, apague el celular si toma unas o más. Beso.

Najila: Si ocurre algo conmigo, el vídeo, las capturas (todas las pruebas), van a parar a Internet. Ya lo dejé esquematizado. Y espero que mi hijo no sufra en la escuela.

Horas después, nueva conversación

Najila: Buenos días. cuando pueda, llámeme.

Abogado. Saliendo de una reunión, te llamo.

Najila: ¡Ok! Voy a publicar el vídeo. No quiero a Neymar impune y feliz jugando y yo sufriendo de estrés postraumático. No voy a sufrir sola.

Abogado: Haga lo que usted crea que debe hacer. Yo no creo que eso sea estrategia.

Najila: ¿Cuál es la estrategia entonces? Él me agredió. No sé de estrategia. Solo sé que la única que está haciendo algo en esta historia soy yo. Nadie va a hacer nada, lo has visto ayer. No voy a estar esperando a dar el fin de mí.

Abogado: La justicia va. Pero si usted prefiere hacer justicia con sus propias manos no puedo ayudarle

Najila: ¿Qué justicia que hasta ahora solo oí hablar de ella?

Abogado: Creo que mejor buscar a otro abogado.

Najila: También lo creo, porque yo estoy aquí a merced de cualquier maldad de ese psicópata.

Abogado: Ok. Te enviaré un documento renunciando al poder que me has dado. Otro rescindiendo el contrato. Y te entrego todo el material que ya producimos para entrar en la justicia la próxima semana.

Najila: Ok. Solo una pregunta. ¿Cuánto te llevaste? ¡Me envía todo por el motoboy hoy!

Abogado: Disculpa. Creo que no me conoces realmente. Lunes (?) Organiza la entrega de documentos.

Charla tras la rescisión del contrato

Abogado: Najila, no tenemos miedo de nadie. Estamos siendo amenazados por coger su caso.

Najila: Solo quiero criar a mi hijo en paz. Pero sabe, esa mujer me mostró que de todo dolor puedo incluso ayudar a quien, como yo, sufre y vive a pesar de estar muertas por dentro.

Abogado: Y usted todavía dando bola a nuestra costa. Nos ofende, se ha complicado. Ponga la cabeza en su lugar.

Najila: Lo contrario.

Abogado: Usted está perdiendo a personas que quieren ayudarla.

Najila: Hoy, más que nunca, doy la vida para tener mi honor limpio. Quien viva verá.

Abogado: Nada justifica las agresiones que usted dirigió contra nosotros.

Najila: Y sé que al menos nunca me traicionaste.

Abogado: Nadie te traicionó, Najila.

Najila: Algún día sabremos.

Abogado: Nadie, ni yo, ni (?).

Najila: Dios sabe lo que hace.

Abogado: Estoy en este minuto montando una carta abierta a los medios en nuestro nombre y en su defensa. Estamos siendo amenazados por el padre de Neymar.

