Caiga quien caiga | En quién creemos ¿en las redes o en la calle? por @angelmonagas

El ambiente en Venezuela sigue siendo de desaliento. El venezolano común, no el de las encuestas, parece haber perdido la fe. Siente que todo se paralizó. Se enfrió la calle. El candidato Guaidó sigue haciendo sus giras por todo el país, esperando el momento para hablar de las elecciones que vienen. El Primer Vicepresidente sigue en manos de sus captores y se le sigue mintiendo a la gente, señalando que “no saben nada de él”. Todos los saben muy bien, aunque no quiero tocar ese punto en este momento. Ningún ser pensante podría entender que ante semejante desaparición, por demás peculiar, la AN, realice sus labores normalmente con contados pronunciamientos.

Caracas, es la burbuja nacional. Allí no hay crisis de gasolina ni de electricidad y el costo de los alimentos es muy inferior, a otras Regiones. El Panorama presenta matices de varios colores y percepciones distintas.

Para el sector opositor afecto a Guaidó, en especial de la denominada MUD o Frente Amplio, las redes no reflejan la verdad. Hablar mal o criticar a GUAIDÓ te sigue ubicando en el lado del chavismo. Para ellos debes callar y decir a los cuatro vientos, aunque tengas varios días sin comer ni dormir y haciendo cuatro o cinco días de “cola” para echar gasolina, “VAMOS BIEN”. Recuerda que después del “guaireño”, es la NADA. Para ellos, él es el Alfa y Omega.

El chavismo niega la crisis humanitaria y el hay éxodo masivo. No falta gasolina, y el problema eléctrico se está resolviendo. Venezuela vive un pleno desarrollo…

La intervención militar, después de sendas declaraciones de Abrams y de Pompeo, ha sido prácticamente descartada.

Las REDES para los “Guaidocistas” no reflejan la realidad nacional. Si eso es verdad, entonces las grandes vedettes de las comunicaciones mienten cuando exhiben esa cifra grosera de seguidores. Son falsos, salvo que las impresiones de sus cuentas digan otra cosa. Las encuestas aunque sean telefónicas sí es el parámetro según ellos y la gente a su alrededor en las calles, es la mejor demostración de que JUAN GUAIDÓ es el Líder. El nuevo “Papa de los Helados” de Venezuela.

Pienso y reflexiono. Hay mucha pasión en algunos analistas y opinadores. No obstante les digo a los detractores de las redes: la gente en la calle aplaudirán y seguirá a cualquiera que represente algo distinto a Maduro y no porque sea especial o líder, sencillamente porque es la puerta para salir de este infierno. En algunos casos pudieran hasta preferir a otro chavista salvo maduro, tareck, Rodríguez, Diosdado y una lista reducida. El odio se resume a una minoría.

Por algo tenemos partidos más dedicados en desarrollar estructuras de redes, que liderazgos y otros que se han desvanecido en muchos estados y se mantienen gracias a ellas. Primero Justicia, Voluntad Popular y Vente Venezuela, tienen grandes componentes de Laboratorios de opinión, Cuartos de Guerra, etcétera, fundamentalmente en Caracas.

La calle es parte del terreno político. Tiene mucho valor la parte estructural. Empero, subestimar a las redes es un gran error, un delito contra natura desde el punto de vista comunicacional. Pregunten a la gente de otros países como los de Donald Trump y Jair Bolsonaro. La tecnología sobrepaso las aulas de clases de las escuelas de periodismo. La lucha es por mantenerse en la pelea y guardar el equilibrio.

¿QUÉ CREER O A QUIÉN CREER? Cada uno haga su propio juicio.

PASAPORTES PA RATO Y LA SOLUCIÓN PA CUANDO

Esta semana Guaidó, ejerciendo una peculiar Presidencia, prorrogó por cinco (5) años más los pasaportes venezolanos. Igual procedió el Departamento de Estados en Estados Unidos, el Estado Español, entre otros. En principio no entendí la medida. Para mí la interpretación era ¿Entonces Maduro se va a quedar un quinquenio más? Luego me explicaron que era fundamentalmente para proteger a los venezolanos en el exterior. Y digo yo, parafraseando a Diego Arria, ¿Si Guaidó es reconocido por más de 50 naciones como el legítimo presidente, porque no tomar la decisión de anular los pasaportes de funcionarios y designados por Nicolás Maduro? Esa explicación aún no la recibo.

LA CASA BLANCA HABLÓ

Un amigo del whatsap me envía un resumen acertado, que yo reduje aún más.

Elliott Abrams: “Chavistas y Opositores son esenciales para la transición“

Él habla del chavismo que alguna vez existió. El que era caja de resonancia del país, el democrático.

Todos los partidos de la oposición deben unirse y ponerse de acuerdo para ir a elecciones. Esa vía es la única según él, una ruta clara.

Todos los que aseguraron la inminencia de una intervención armada, perdieron el dinero y de paso, crearon una expectativa que hoy frustra a muchos.

Repito, ¿Cuándo tendrán el valor de hablar del real acuerdo de Noruega en vía de producirse? Hay elecciones, bajo que condición y modalidad sigue siendo un misterio.

VIVA MARIA FERNANDA CABAL

Esta senadora colombiana, fue entrevistada por el periodista Carlos Acosta en EVTV. De una meridiana claridad, provoca oír su particular manera de expresar sus ideas. Irrebatibles argumentos y un conocimiento tan alto de lo que sucede en Venezuela, que parece habitar aquí. Dura y contundente. Su futuro se pierde de vista en Colombia.

ZULIA

También aquí todas las maquinarias políticas, sobre todo las que giran alrededor de Guaidó, se preparan para enfrentar el reto electoral.

ROSALES INSISTE EN HABLAR DEL CALVARIO ELÉCTRICO

Enfatizó: «La solución no puede esperar más, esto califica como emergencia humanitaria. Esto no se trata de ministros, se trata de inversión, de mantenimiento y recuperación de plantas generadoras» Aseguró: “Estamos haciendo las gestiones para que a través de la ONU, Cruz Roja y otras ONG internacionales se adquieran, alquilen o donen por la vía de la ayuda humanitaria las barcazas de generadores eléctricos, que van desde los 150, 170 y 300 Mw. Sabemos no son la solución definitiva al problema eléctrico, pero servirán de alivio a esta crisis”.

MALAS GESTIONES

En honor a la verdad, la crisis del Zulia comenzó desde el 2012, con Arias Cárdenas. Quizá con Omar lo más grave es que no tiene fondo. No hemos tocado piso. Comparar es odioso pero ciertamente si revisamos las gestiones, las dos de Rosales y una de Pablo Pérez, a nombre de UNT, quedan a años luz de las del PSUV. De una Región Viva, punta de lanza, a una Región en éxodo, destruida, abandonada. Para ser justos del PSUV solo destaco Dimartino en su primera gestión e igual el propio Gobernador actual en su estreno en San Francisco.

NO ES EL MOMENTO DE SALTAR TALANQUERAS

Una joven diputada se fue de una plataforma a otra. Después que juro amor eterno y fue una de las primeras en acompañar una rueda de prensa, cuando Delsa Solorzano abandonó la plataforma que la hizo. Mal momento. Mala orientación. Hoy “el dedo” que la puso es malo. ¡Qué cosas no lo fue ayer! cuando se impuso, sin ningún currículo ni mérito. Puedo apostar que si Rosales hubiese sido el candidato contra Guanipa, aún estarían contando los votos a favor del primero. Guanipa dejo pasar un bus y es muy difícil no imposible que lo vuelva a recoger. Él es trabajador pero muchos empresarios, comerciantes y financistas perdieron dinero y en un escenario electoral, no volverá a contar con ellos. Cafoncelli, anda en su propio proyecto y muy disminuido. Ahora sé que esa decisión no fue de ella y pregunto ¿Por qué el que la envió a tomar esa decisión no da el paso? Yo pudiera haber entendido que se fuera a un partido distinto. En fin así es la selva política. De paso, a pesar de lo que piensan muchos, se equivocan los que creen que será fácil derrotar a Omar Prieto y sacarlo de la Gobernación. Lo conozco muy bien y cómo va el juego político en este momento, por vía electoral, tendrán que caminar mucho.

EL REMATE ZULIANO MIENTRAS MARACAIBO SE DESTRUYE EL ALCALDE LLORA EN SU CUMPLEAÑOS

Llegó a los 35 y no contuvo las lágrimas cuando una sinfónica le cantó el cumpleaños. De paso felicidades en su nuevo rol, ojala lo haga mejor que como el Padre que debe ser de la ciudad. Muchos comerciantes denuncian acoso, sobre todo uno que está ubicado en el Oeste y lleva el nombre de una Flor pequeña en italiano. Acusan a una persona de su entorno legal como el cabecilla de esta mafia. Ni lo negamos ni lo afirmamos, solo pedimos que se aclare. Por cierto y todo es en dólares.

