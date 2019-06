En VIDEO: El insólito instante en que un cajero automático empezó a escupir euros

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El extraño momento, todo capturado en una película, ocurrió en la estación de metro de Bond Street, en Londres, frente a docenas de viajeros aturdidos.

Por The Sun

En el clip de 20 segundos, inicialmente compartido en Reddit, se ve a un guardia de seguridad que protege la máquina para evitar que alguien salga corriendo con el dinero expulsado.

Los espectadores observan con asombro cómo docenas de billetes de 20 euros se derraman dentro y alrededor de un bolso al pie de la máquina.

Se ve a otro hombre de aspecto bastante avergonzado barriendo con su pie los billetes hacia la bolsa negra desbordante.

El metraje provocó que muchos especulen que la máquina había sido alcanzada por un error de “jackpotting”, que puede hacer que las máquinas individuales escupan el dinero.

Sin embargo, la empresa polaca propietaria de la máquina insiste en que uno de sus clientes en realidad estaba retirando una cantidad considerable cuando los billetes comenzaron a derramarse por todas partes.

A bitcoin ATM in a shopping center at Bond Street, London, has spewed out tons of cash with it unclear whether this was some sort of malfunction or a hack. pic.twitter.com/Cgo2Jv0Tx7

— CryptocurrencyMarket.us ?? (@cryptocurmarket) June 7, 2019