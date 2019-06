La familia real británica celebra online los 98 años del duque de Edimburgo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El duque de Edimburgo cumple este lunes 98 años, un acontecimiento que fue celebrado en los perfiles oficiales de la familia real británica en redes sociales con fotografías del homenajeado.

El príncipe Carlos, heredero al trono del Reino Unido, y su mujer, la duquesa de Cornualles, felicitaron al príncipe Felipe con una instantánea en blanco y negro de 1951 en la que puede verse a padre e hijo de la mano al regreso de un viaje del marido de la reina Isabel II a Malta.

En la cuenta de Twitter de la propia monarca y de su esposo fueron publicadas hoy dos fotografías, una actual del duque de Edimburgo, retirado de la vida pública desde agosto de 2017, y otra de hace 66 años en la que aparece vestido de uniforme.

The Duke of Edinburgh was born on this day in 1921. In this picture His Royal Highness was photographed in 1953, 66 years ago. #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/drAyE7kj7u

— The Royal Family (@RoyalFamily) 10 de junio de 2019