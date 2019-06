Por esta mamacita Juan Pablo Galavis habría cambiado a Osmariel Villalobos (+Fotos)

View this post on Instagram

Soy una mujer fuerte y agradecida porque he tenido que enfrentar muchos desafíos en esta vida. No soy fuerte por puro gusto, soy fuerte porque el único disfraz que no he aceptado ponerme es el de víctima. Porque aprendo y crezco en cada situación. Ser fuerte no es dejar de llorar, es caerse una vez y levantarse dos, entender que lo que necesito para vivir lo tengo dentro de mi. Soy fuerte porque Dios vive en mi y porque soy agradecida y generosa para ayudar. Soy fuerte y me encanta serlo 🥰