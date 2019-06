Marco Rubio revela que Padrino y Cabello quieren sacar a Maduro por la debacle económica

El senador republicano de Florida, Marco Rubio, señaló este miércoles que Padrino López y Diosdado Cabello quieren sacar a Nicolás Maduro del poder por la debacle económica.

lapatilla.com

Rubio se pronunció en su cuenta de Twitter tras conocerse la incorporación de los nuevos billetes al cono monetario.

“El Banco Central de Venezuela ha introducido nuevos billetes de 10, 20 y 50 mil Bolívares. Esta es la razón por la que los expertos del régimen como Padrino y Cabello quieren #Maduro fuera. Saben que mientras se mantenga el colapso no se puede revertir, simplemente no han descubierto una manera de eliminarlo que los deje en el poder”, escribió.

#Venezuela Central Bank has introduced new 10,20 & 50k banknotes.

This is why regime insiders like Padrino & Cabello want #Maduro out. They know as long as he remains meltdown can’t be reversed,they just haven’t yet figured out way to remove him that leaves them in power.

— Marco Rubio (@marcorubio) June 12, 2019