Buque hospital de EEUU zarpa para asistir a países impactados por crisis venezolana

El buque hospital Comfort de la Marina de Estados Unidos comenzará el viernes una misión de asistencia médica de cinco meses en 11 países de América Latina impactados por la crisis humanitaria en Venezuela.

La misión busca “abordar todas las necesidades de nuestras naciones socias”, por lo que no se enfocará exclusivamente en la crisis venezolana, según informó el jueves el capitán de la Armada, B.J. Diebold, quien comanda la tarea.

Participan unos 200 profesionales médicos militares, 100 proveedores de salud de grupos no gubernamentales y 13 proveedores de otros cinco países ofrecerán servicios. Se calcula que la misión costará 34 millones de dólares.

Se espera que el buque proveerá seis días clínicos durante escalas en Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Haití, Jamaica, Panamá, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, y Trinidad y Tobago.

Con información de VOA / AP

Hospital ship mission to #LatinAmerica, #Caribbean: The upcoming deployment of #USNSComfort reflects the U.S. #EnduringPromise of friendship, partnership, & solidarity w/the Americas. The mission is the 7th to the region in past 2 decades & 2nd in last 6 months. @DeptofDefense pic.twitter.com/GPBNUkflNd

— U.S. Southern Command (@Southcom) June 12, 2019