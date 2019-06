Bolton reafirma que EEUU está de acuerdo con el pueblo de Venezuela y el presidente (e) Guaido

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Durante este sábado el Presidente (E) Juan Guaidó, realizó un recorrido por el estado Mérida, en el marco de la «operación libertad».

En ese sentido, el asesor de seguridad de EEUU John Bolton, destacó la labor de Guaidó de reunir a todos los venezolanos para lograr la prosperidad y libertad de Venezuela. “En toda Venezuela, el presidente interino Guaidó sigue reuniendo a los venezolanos en apoyo de la lucha por la prosperidad y la libertad”.

Throughout Venezuela, Interim President Guaido continues to bring Venezuelans together in support of the fight for prosperity and freedom. The United States stands firmly with the people of Venezuela and Juan Guaido. pic.twitter.com/nLAFwy0bbT

— John Bolton (@AmbJohnBolton) June 15, 2019