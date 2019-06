Bella Thorne, la mamasita de Disney, se le adelantó a un hacker y publicó sus propias FOTOS DESNUDAS

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La actriz de Disney Bella Thorne publicó el sábado en Twitter fotos suyas desnudas antes que un hacker las difundiera luego de recibir varias amenazas.

lapatilla.com

“Me siento asquerosa, me siento observada, siento que alguien me ha quitado algo especial que solo quería que viera una persona especial”, escribió en una larga nota.

Thorne alegó que un hacker le envió sus propias fotos, así como fotos de otras celebridades. Ella escribió que había decidido lanzarlos así que “NO PUEDES TOMAR OTRA COSA DE MÍ”.

“Puedo dormir mejor esta noche sabiendo que recuperé mi poder. No puedes controlar mi vida, nunca lo harás”, escribió.

Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book??? pic.twitter.com/0Ep0iXgW51

— BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) June 15, 2019