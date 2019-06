Bolton menciona el deseo de los venezolanos sobre el futuro del país

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, señaló este domingo que los venezolanos quieren un verdadero liderazgo democrático y no más represión.

lapatilla.com

Bolton compartió un mensaje en su cuenta de Twitter donde menciona que los ciudadanos están cansados de la usurpación de Maduro y que el camino de la libertad esté con Juan Guaidó.

“Maduro ha mal administrado los recursos de Venezuela. En mayo, mientras cientos de miles de venezolanos pasaban hambre, Maduro le dio a Rusia 209 millones de dólares por un contrato de defensa para comprar su apoyo continuo. Los venezolanos quieren un verdadero liderazgo democrático, no represión”, escribió.

Maduro has grossly mismanaged Venezuela’s resources. In May, while hundreds of thousands of Venezuelans went hungry, Maduro gave Russia $209 million for a defense contract to buy their continued support. Venezuelans want true democratic leadership, not repression.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 16 de junio de 2019