El brumoso futuro de Huawei

Huawei, el gigante chino del equipamiento de redes, está bajo un brutal ataque estadounidense y tratando enfrentar la tormenta la semana pasada anunció la contratación de 10.000 ingenieros para trabajar 24×7 con el fin de encontrar formas de romper su dependencia del código y los chips provenientes de Estados Unidos.

Por Laszlo Beke

Sin embargo, una de las más confiables fuentes de análisis estratégico internacional en su reporte Huawei: Staring into the Abyss indica que eso no funcionará y que Huawei probablemente terminará hundiéndose.

Las prácticas comerciales de China, son inaceptables para un país tan importante y desarrollado y han venido afectando a todos los otros países desarrollados. Estados Unidos finalmente decidió enfrentar a China y aparte de las sanciones arancelarias ha atacado directamente a Huawei, que además tiene vinculaciones con el gobierno chino. Huawei fue acusada de violaciones a las sanciones internacionales a Irán y la VP e hija del accionista principal de Huawei fue apresada en Canadá. Simultáneamente, Estados Unidos comienza una campaña orquestada para impedir que Huawei se convierta en el principal proveedor de infraestructura para la Red 5G global. Allí está presente un tema de competencia tecnológica, pero también la preocupación de espionaje por el acceso que Huawei y China tendrían a información confidencial estratégica.

La problemática de Huawei- perspectiva política

Estados Unidos está buscando apalancamiento en la amplia disputa comercial con China y allí la sanción contra Huawei es una baza determinante. Huawei puede tratar de lograr un acuerdo, admitiendo culpabilidad con respecto a la violación de las sanciones a Irán, liquidando algunos ejecutivos y sometiéndose a inspecciones de Estados Unidos para disipar temores de espionaje, tal como ya lo ha hecho en el Reino Unido. Posiblemente Washington estaría dispuesto a realizar un acuerdo, pero Huawei es el gigante tecnológico más importante e innovador de China y doblegarse ante los Estados Unidos sería humillante para el empresa, para el país y para el Presidente Xi. Esta posibilidad todavía no aparece en el horizonte

La problemática de Huawei- perspectiva tecnológica y de negocios

Huawei para hacer funcionar sus equipos de redes y teléfonos necesita semiconductores y para fabricarlos depende de herramientas de software que son construidas exclusivamente por un grupo de proveedores estadounidenses y europeos que han suspendido sus relaciones comerciales con Huawei para cumplir con la prohibición de Estados Unidos. Sin acceso a dichas herramientas o las actualizaciones de software, Huawei no puede fabricar productos viables. A pesar de las sanciones varios países han firmado contratos con Huawei, incluyendo Brasil, Rusia y hasta Malasia. Pero si no desaparece la prohibición de Estados Unidos, Huawei simplemente no podrá entregar los productos.

Aún si Estados Unidos decidiera suspender el veto tecnológico como parte de un posible acuerdo, la reputación de Huawei ya se ha visto comprometida. Empresas de telecomunicaciones que se están preparando para invertir miles de millones de dólares para construir sus redes 5G tendrán que pensar muy bien los riesgos de firmar con una corporación que desde ahora en adelante estará en la mira de Estados Unidos. La conclusión del análisis es que Huawei se hundirá.

Huawei y su cadena de suministro

Las cadenas de suministro de los gigantes de la tecnología son extraordinariamente complejas, pero la mayoría de los componentes esenciales e irreemplazables provienen de un pequeño número de países. La prohibición a Huawei, se ha globalizado y esta es la forma en que los proveedores de algunos componentes clave han respondido:

· Todavía siguen supliendo: China – cámaras, amplificadores láser, carcasas de teléfono, semiconductores, baterías, pantallas táctiles, monitores; Taiwan – manufactura, semiconductores; Corea del Sur – placas de monitores OLED, tarjetas de memoria.

· A riesgo: Japón- placas para monitores; Reino Unido – semiconductores: Estados Unidos – licencias, módulos front end.

· Parcial o totalmente suspendidos: Alemania- semiconductores (incluyendo herramientas críticas para el diseño); Holanda – semiconductores; Suiza – semiconductores; Reino Unido- licencias; Estados Unidos – antenas, CPU, almacenamiento de datos, tecnología de plataforma de bases de datos, almacenamiento flash, módems, semiconductores (incluyendo herramientas críticas para el diseño), vidrio para teléfonos, software, láser especializado, módulos front end y licencias.

Movimientos en la guerra tecnológica

Para tratar de protegerse de la creciente guerra comercial global, Nokia y Ericsson (dos de los gigantes tecnológicos global europeos) están considerando cambios drásticos a sus estructuras corporativas, incluyendo la creación de unidades separadas para los hemisferios Este y Oeste. Ambas empresas, que fabrican equipos para las redes 5G están preparando planes de emergencia para extraer sus operaciones más sensibles de China y dividir su cadena de suministro. En otra acción de esta semana Huawei cancels laptop launch because of US trade blacklist. Finalmente, una “Guerra Fría Tecnológica” entre Estados Unidos y China que se recrudezca podría congelar la innovación global en la medida que ambos países impongan nuevas restricciones al flujo libre de dinero, gente e información que empodera las nuevas ideas.

Con información proveniente de “Huawei: Staring into the Abyss” http://bit.ly/2IHtoHA, “Graphic Truth: Huawei’s supply chain bind” http://bit.ly/2IAfWFG, “Nokia and Ericsson plan emergency break-up over trade war and security fears” http://bit.ly/2ZmIklo y “The US-China rivalry is putting innovation at risk – is it worth it?” http://bit.ly/2F5Ancx. También aparece en mi blog http://bit.ly/2XODSLM.