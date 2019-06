José Gato Briceño: Fariseos rojos – No hay perdón

Posteado en: Opinión

Me pregunto insistentemente el porqué es tan difícil ver lo que está allí, a la vista. No hablo ni siquiera de los gobiernos que “observan y dirimen” si es cierto o no que en Venezuela la gente muere por hambre y falta de atención en TODOS- comida, salud, servicios, efectivo, infraestructura- los ámbitos de la vida, no hablo de ellos, me refiero a quienes aun viviendo en el país se abstraen o los hipnotizan quedando fuera de la realidad. Considero seriamente que luchar contra el comunismo es un deber patrio, una obligación de cada venezolano. No debe existir en ningún lugar del planeta esta plaga, ningún ser humano merece ser maltratado como lo hace esa seudo doctrina que es más falsa que las estadísticas del Banco Central de Venezuela.

Yo personalmente me declaro en cruzada permanente contra ese falaz disfraz que los flojos y resentidos del mundo idearon para hacerse del poder y chulearse al resto de los ingenuos que creen en ellos y en consecuencia a los que quedan sometidos aún sin simpatizar con su bodrio.

Un estado comunista o socialista (aunque se quiera diferenciar) predica la repartición equitativa de la riqueza y bienes del país, pero en la práctica lo real es que el estado o sus gobernantes traidores se apropian de los bienes y riquezas del país para su provecho y el de sus aliados enfermos y con planes muy bien trazados de saqueo, pasando por la destrucción de toda estructura institucional y privada de producción existente, en dos platos arruinan al país para mantener a sus gobernados en penitencia por lograr lo básico para subsistir mientras ellos gozan la vida con lujos y excentricidades.

Es tan elocuente y palpable que el comunismo es un negocio de chulos que históricamente las réplicas en distintas latitudes muestran resultados similares y repiten la demolición de la vida ciudadana, el estado se torna megacefálico y secuestrador de los derechos humanos. Veo con mucha tristeza, indignación e impotencia que hay personas que todavía apoyan en el caso de mi país, sea por acción u omisión, a esa organización criminal terrorista mientras que hay otros que siguen estimulando el diálogo y opinando sobre cuál escenario sería mejor para ello, si Noruega, Suecia , o Venezuela. Se siguen aprovechando de la ignorancia de vastos sectores del pueblo y trabajan la mente haciéndoles creer que son la única esperanza, conllevándolos a la perdición de la patria, como nos sucedió a los venezolanos. También hay otros que por intereses de unos dólares no les importa la patria y defienden sentarse con esa organización criminal, hago una similitud en la que los venezolanos somos los judíos quienes estamos en un campo de concentración y tenemos la incoherente esperanza de que los Nazismaduristas o algún aliado a ellos nos van a liberar con el diálogo.

Sé que estamos en medio de los intereses de dos potencias y somos una ficha de canje pero mantengamos la lucha por el camino escrupuloso de la honra.

Lo más doloroso e indignante es ver el doble discurso de obligar al pueblo a vivir en la miseria, haciendo cola, sin comida, sin electricidad, sin agua, sin medicinas, o sea, las penurias del socialismo, mientras ellos disfrutan y saborean las mieles del capitalismo.

Vemos cómo se burlan los comunistas día a día mostrando lo contrario a lo que predican. El mejor ejemplo es el mentor de Hugo Chávez: Fidel Castro, ¿Era Fidel Castro un comunista pobre, solidario con las miserias del pueblo cubano? Todo lo contrario, dice la revista Forbes, según esta revista especializada, la fortuna personal de Fidel es de 900 millones de dólares. Esta cifra lo ubica como el séptimo mandatario más acaudalado del mundo, superando a las reinas Isabel de Inglaterra y Beatriz de Holanda. Se asegura que la fortuna de Castro aumentó ocho veces por sus intervenciones en empresas estatales en los últimos años.

Esas informaciones coinciden con lo que dice el libro Reinaldo Sánchez: La vida oculta de Fidel Castro, publicado cuando el funesto comandante aún estaba vivo.

Afirmó asimismo la revista Forbes que a través de Medicuba empresa de productos médicos ligada al ministerio de sanidad de Cuba, que nos consta a todos los venezolanos, el gobierno de Hugo Chávez le daba todo lo relacionado a las compras de medicamentos y es allí en dónde aumentó parte de su gran fortuna en sus últimos años de vida, a costillas del sacrificio y muerte de miles de Venezolanos.

Lo más insólito y caradura de estos parásitos comunistas es que Fidel siempre aseguró que no ganaba más de 900 pesos cubanos, un equivalente a 50 dólares mensuales y millones de mentecatos le creyeron mientras el pueblo de Cuba vive en la peor ruina, miseria y esclavizado pero su herencia es de más de 20 mansiones, yates, islas privadas.

Es el mismo ejemplo de Hugo Chávez con la gran fortuna de sus hijas las infantas del PSUV las cuales tienen una inmensa fortuna y jamás han trabajado, aunque María Gabriela mientras vive la vida loca de Rica y Famosa en New York, la llaman la reina del arroz pues tiene el monopolio de venta con divisas infladas de la venta de este alimento a las miserables cajas CLAP que son la limosna para el pueblo.

Siguen teniendo una vida de lujos con viajes, objetos costosísimos de marca y sus hijos no estudian en un liceo bolivariano por cierto. Su hermanita menor Rosinés vive en París y estudia en La Sorbona, universidad que requiere requisitos económicos de alta solvencia por sus alumnos.

¿Creen ustedes que usan celulares Vergatario y Computadoras VIT, tendrán un carro Turpial de VenIrán, sus hijos tienen una Canaimita o su médico los atiende en el CDI más cercano o en Cuba?

Sabemos que no es así, usan iPhone, MacBook Pro, sus carros con chofer son Toyota, Mercedes Benz y se atienden sus dolencias con médicos privados en clínicas de prestigio mundial. Hipócritas, fariseos y vividores, sin conmiseración de quienes son los dueños de esas riquezas que ellos roban.

El escritor e investigador Reinaldo Sánchez aseguró antes de fallecer Fidel mientras exportaba al mundo la imagen de un sacrificado revolucionario que nunca se tomaba vacaciones, en realidad vivía como un capitalista con todos los placeres de un monarca y manejaba Cuba como si fuera un señor feudal. Traicionó por 60 años la esperanza de mejor vida hecha a millones de cubanos.

Es público, notorio y comunicacional que a los empleados públicos cubanos y los “profesionales” que cumplen misiones en el extranjero, médicos, paramédicos, deportistas, les descuentan el 80 % de su salario para el gobierno y sólo el 20 % le queda para su subsistencia. Todo ello sin tener derecho a huelga ni a hacer reclamos sindicales. Haciendo honor a lo dicho por Lenin:” los burgueses son tan tontos que aceptarían la soga que después los ahorcaría”. Ahora entendieron los sindicalistas Venezolanos que con el comunismo no existen reclamos, solo se respetan los derechos laborales en democracia o capitalismo.

Como ya lo he afirmado, el comunismo es una maldición llena de resentimiento, odios, envidias, maldad, venganzas enfrentamientos, robos delincuencia narcotráfico, es el diablo en la tierra, eso es lo que estamos viendo en las largas colas o filas, cuando se convierte en enfrentamientos o rin de boxeo de pueblo contra pueblo.

Una duda que tengo: ¿Los militantes del PSUV o “revolucionarios” de pacotilla aceptarían que el 80 % de su salario se le descontara para financiar a la narcorevolución?

Tanto engaño y falsedad ya da asco, no hay perdón para tanto daño, en la lucha que llevo no hay cabida para otra cosa que no sea denunciar a estos desechos de la humanidad desde la cárcel del exilio hasta mi último suspiro y no me fallaran las fuerzas ni la esperanza de verlos destruidos.

Continúo mi cruzada contra el comunismo con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA.

¡Hago un aparte para enviar un saludo afectuoso a todos esos hombres que han asumido con responsabilidad y amor la maravillosa faena de ser Padres, un abrazo a todos ellos en su día!

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba

