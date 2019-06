Lo volvieron a hacer: Netblocks confirma bloqueo de YouTube, Google y Bing durante discurso de Guaidó

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El Observatorio Mundial de Internet, reportó el bloqueo de plataformas como YouTube y Google, durante una rueda de prensa dada por el presidente encargado de Venezuela,Juan Guaidó, este lunes en la sede del partido político Voluntad Popular.

lapatilla.com

En la rueda de prensa, Guaidó, ofrecía detalles sobre el presunto caso de corrupción que rodea la ayuda humanitaria en la ciudad colombiana de Cúcuta.

Update: Access to YouTube, Google services and Bing restored in #Venezuela as of 8:00 p.m. UTC (4:00 p.m. VET) at the end of the press conference, where Juan Guaidó called for an investigation into the claims #KeepItOn ?https://t.co/2f4lsUrQfc pic.twitter.com/3cEBaW3ePf

— NetBlocks.org (@netblocks) June 17, 2019