Pence se reunirá con Vecchio y Comando Sur antes de viaje del buque hospital en la región

El vicepresidente norteamericano, Mike Pence, se reunirá con el embajador de Venezuela en EEUU, Carlos Vecchio, autoridades del Comando Sur antes de que el buque hospital USNS Confort inicie el viaje en la región para ayudar a los venezolanos.

lapatilla.com

Pence compartió un mensaje en su cuenta de Twitter donde confirma que viará a Miami para inspeccionar todo antes del inicio del despliegue de cinco meses del barco. Además, indicó que Maduro debe salir del poder para que regrese la democracia en el país.

“Mañana (martes) viajo a Miami, Florida para recorrer el USNS Comfort cuando se embarca en un despliegue de cinco meses en América Latina y el Caribe para abordar la crisis humanitaria que Maduro creó y fortalece nuestras asociaciones. ¡Maduro debe irse para que la democracia y la prosperidad puedan volver!”, comentó.

Tomorrow I am traveling to Miami, FL to tour the USNS Comfort as it embarks on a five month deployment to Latin America & the Caribbean to address the humanitarian crisis Maduro created & strengthen our partnerships.

Maduro must go so democracy and prosperity can return!

— Vice President Mike Pence (@VP) June 17, 2019