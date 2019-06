Villca Fernández: Jamás me robaré un solo dólar que vaya destinado a salvar a mis hermanos

Posteado en: Actualidad, Internacionales

A la opinión pública y a todos mis hermanos venezolanos en el mundo,

Desde mi juventud he estado ligado a defender la libertad en Venezuela. No es secreto para nadie que desde muy joven he estado luchando por Venezuela. Primero desde mi alma mater, la siempre y querida Universidad de Los Andes; después desde una cárcel donde pasé los posibles dos peores años de mi vida, cárcel en la que nunca deje de luchar; por ser un contestatario contra el narco régimen y líder de la Resistencia; y ahora desde el exilio, ya que Nicolás Maduro ordenó mi destierro hace exactamente un año y dos días.

El que me conoce sabe que soy una persona de valores, íntegro y siempre comprometido con la justicia y el bien común, jamás podría robarle un pedazo de pan a alguien, porque en mi casa me enseñaron que en el ayudar al prójimo es que esta la ganancia.

El 22 de febrero de 2019 se llevó a cabo un concierto inédito en el continente, cientos de artistas, animadores, influencers y políticos unimos nuestras fuerzas para realizar un concierto en pro de la ayuda humanitaria a Venezuela, concierto que las donaciones y recursos maneja la organización del mismo, es Richard Bronson quien debe hablar de esos recursos; y sí, es verdad, yo estuve presente e hice hasta lo imposible para lograr llevar esas medicinas a Venezuela, cosa que al final no se pudo lograr por todo lo que pudimos ver los meses siguientes.

Por medio de un reportaje, el medio de comunicacion PanamPost denunció que el dinero que se recaudó en el concierto fue robado. La investigación cita a Rossana Barrera y Kevin Rojas como principales sospechosos, e incluso muestra una carta firmada por el presidente Juan Guaidó en la que se autorizó a Rossana Barrera y a Kevin Rojas, ambos militantes de Voluntad Popular, de encargarse de la situación de los venezolanos, civiles y militares que entraron a Colombia buscando “ayuda y refugio”.

Al Estado colombiano le exijo un pronunciamiento oficial de esta investigación realizada por el diario panameño, porque si lo dicho es cierto es necesario, para poder formar un país libre, que los responsables paguen su condena.

EL tema que ocurría con los militares fue denunciado por mi persona hace meses, y en la publicación que monté por mis redes sociales (https://www.instagram.com/p/BxBICYEBGIf/?igshid=vjbcu4m0jr79) deje en claro que iba a tratar de comunicarme con Juan Guaidó para encontrar alguna solución a este problema, llamado que nunca fue contestado por el Presidente Encargado.

Es importante aclararle a los venezolanos, y a esos periodistas falsos que lo que buscan es desprestigiar a los que verdaderamente luchamos por la libertad de Venezuela, que jamás me he robado ni me robaré un solo dólar, peso o bolívar que vaya destinado a salvar a mis hermanos. No soy, ni jamás me convertiré, en lo que día a día lucho por destruir.

Desde que fui desterrado resido en Perú, y como cualquier emigrante venezolano también la he visto difícil. Vivo de lo poco que me da un carrito de hamburguesas y perros calientes, y trabajo todas las noches hasta las 1:00 am pelando papas y atendiendo a las personas. Ojalá muchos de los que hoy me acusan pudieran decir que todo el dinero que tienen es dinero bien ganado, pero no nos mintamos, sabemos que no.

Yo, Villca Fernández, expreso político que no tengo ningún cargo en el gobierno del presidente encargado Juan Guaidó, por lo tanto no me puede destituir de nada, y que tampoco formo parte de Voluntad Popular ni de ningún partido político, le exijo al Presidente que abra una investigación real y honesta sobre lo ocurrido ese día en la frontera, y espero que los responsables de este acto tan vil y patético terminen tras las rejas. No nos convirtamos en lo que llevamos 20 años criticando, Presidente.

A todos los venezolanos que me conocen y creen en mi les pido que sigamos juntos luchando para lograr la Venezuela que queremos, la Venezuela que vive en libertad y se para todos los días tempranito a construir democracia.

Villca Fernández ex-preso político y desterrado de Venezuela.

Coordinador de Resistencia Sin Fronteras