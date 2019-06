Bolton agradece al buque hospitalario de EEUU por brindar atención a los venezolanos

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, agradeció este martes al personal del buque hospitalario estadounidense que brindará atención a los venezolanos tras la crisis por la que atraviesa la nación petrolera.

lapatilla.com

“Agradecemos a los hombres y mujeres a bordo del #USNSComfort por su dedicación mientras se despliegan hoy para brindar atención al pueblo de Venezuela y a nuestros socios en toda América Latina y el Caribe”, mencionó a través de la red social Twitter.

Este 18 de junio partió el buque hospitalario USNS Comfort para brindar atención médica en la región suramericana.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) June 18, 2019